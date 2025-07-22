https://ria.ru/20250722/gubernator-2030542114.html
Губернатор Приамурья поручил решить проблемы граждан с севера региона
Губернатор Приамурья поручил решить проблемы граждан с севера региона - РИА Новости, 22.07.2025
Губернатор Приамурья поручил решить проблемы граждан с севера региона
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил профильным министерствам решить проблемы граждан с севера региона, в том числе касающиеся сферы ЖКХ, дорог и... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:08:00+03:00
2025-07-22T09:08:00+03:00
2025-07-22T09:08:00+03:00
амурская область
василий орлов (губернатор)
тында
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908695034_0:185:3073:1914_1920x0_80_0_0_a8199d21638b502766f1160037d347ae.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил профильным министерствам решить проблемы граждан с севера региона, в том числе касающиеся сферы ЖКХ, дорог и медицины, сообщает правительство Приамурья. Личный приём граждан глава области, по поручению президента РФ, провёл совместно с главным федеральным инспектором по Амурской области Игорем Шиповым. "Личное общение с людьми – важная часть работы представителей любого уровня власти. Значимость прямого общения постоянно подчеркивает президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. В личной беседе человек может задать уточняющие вопросы, получить оперативный исчерпывающий ответ и понять, как и в какие сроки его вопрос может быть решен. По каждому обращение, которое поступило сегодня, дано поручение профильным министерствам решить поставленные задачи с четкими сроками исполнения", - сказал Орлов. В частности, житель Тынды рассказал губернатору о проблеме теплоснабжения по улице Спортивная. Отсутствие теплоизоляции сетей приводит к снижению температур в жилых домах и может привести к аварийным ситуациям. Как доложил главе региона и.о. министра ЖКХ Илья Зинков, этот участок отремонтируют в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры по президентскому нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Всего по федеральному проекту капитально отремонтируют 77 километров сетей тепло и водоснабжения по 16 улицам города Тында. Общая стоимость работ составляет в 1,14 миллиарда рублей. В перечень объектов входит и улица Спортивная, новые трубы с теплоизоляцией появятся здесь до ноября 2026 года, отметил Зинков. Жительница села Талдан поинтересовалась у губернатора области, когда в селе будет построено новое здание амбулатории. Как рассказал и.о. министра строительства и архитектуры области Дмитрий Калугин, проектирование объекта уже ведётся. Общая стоимость работ оценивается в 190 миллионов рублей. По планам, новая амбулатория здесь появится в конце следующего года. Кроме того, жительница села Первомайского озвучила губернатору просьбу жителей отремонтировать дорогу от их села до Тынды. Протяженность участка - 10 километров, за последние два года дорогу обновили наполовину. В нынешнем году должны привести в порядок ещё 2,5 километра, сделано уже 80% от плана и в октябре работа завершится. Оставшийся участок отремонтируют к концу 2026 года. Губернатор области поставил на контроль перед профильными министерствами все озвученные вопросы, отмечают в правительстве Амурской области.
https://ria.ru/20250711/priamure-2028505243.html
тында
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908695034_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_0fbf2be0bae26e6e80ac677f5b8c3124.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий орлов (губернатор), тында
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Тында
Губернатор Приамурья поручил решить проблемы граждан с севера региона
Губернатор Приамурья поручил решить проблемы граждан на севере региона
БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил профильным министерствам решить проблемы граждан с севера региона, в том числе касающиеся сферы ЖКХ, дорог и медицины, сообщает правительство Приамурья.
Личный приём граждан глава области, по поручению президента РФ, провёл совместно с главным федеральным инспектором по Амурской области Игорем Шиповым.
"Личное общение с людьми – важная часть работы представителей любого уровня власти. Значимость прямого общения постоянно подчеркивает президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. В личной беседе человек может задать уточняющие вопросы, получить оперативный исчерпывающий ответ и понять, как и в какие сроки его вопрос может быть решен. По каждому обращение, которое поступило сегодня, дано поручение профильным министерствам решить поставленные задачи с четкими сроками исполнения", - сказал Орлов.
В частности, житель Тынды рассказал губернатору о проблеме теплоснабжения по улице Спортивная. Отсутствие теплоизоляции сетей приводит к снижению температур в жилых домах и может привести к аварийным ситуациям. Как доложил главе региона и.о. министра ЖКХ Илья Зинков, этот участок отремонтируют в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры по президентскому нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Всего по федеральному проекту капитально отремонтируют 77 километров сетей тепло и водоснабжения по 16 улицам города Тында. Общая стоимость работ составляет в 1,14 миллиарда рублей. В перечень объектов входит и улица Спортивная, новые трубы с теплоизоляцией появятся здесь до ноября 2026 года, отметил Зинков.
Жительница села Талдан поинтересовалась у губернатора области, когда в селе будет построено новое здание амбулатории. Как рассказал и.о. министра строительства и архитектуры области Дмитрий Калугин, проектирование объекта уже ведётся. Общая стоимость работ оценивается в 190 миллионов рублей. По планам, новая амбулатория здесь появится в конце следующего года.
Кроме того, жительница села Первомайского озвучила губернатору просьбу жителей отремонтировать дорогу от их села до Тынды. Протяженность участка - 10 километров, за последние два года дорогу обновили наполовину. В нынешнем году должны привести в порядок ещё 2,5 километра, сделано уже 80% от плана и в октябре работа завершится. Оставшийся участок отремонтируют к концу 2026 года.
Губернатор области поставил на контроль перед профильными министерствами все озвученные вопросы, отмечают в правительстве Амурской области.