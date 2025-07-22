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На Западе сделали мрачное заявление о Путине после угрозы Трампа - РИА Новости, 22.07.2025
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14:56 22.07.2025 (обновлено: 17:12 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/guardian-2030627770.html
На Западе сделали мрачное заявление о Путине после угрозы Трампа
На Западе сделали мрачное заявление о Путине после угрозы Трампа - РИА Новости, 22.07.2025
На Западе сделали мрачное заявление о Путине после угрозы Трампа
Президента России Владимира Путина не беспокоят угрозы американского коллеги Дональда Трампа по конфликту на Украине, пишет Guardian. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:56:00+03:00
2025-07-22T17:12:00+03:00
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украина
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президента России Владимира Путина не беспокоят угрозы американского коллеги Дональда Трампа по конфликту на Украине, пишет Guardian."Владимира Путина, похоже, не беспокоят первые ощутимые разногласия Трампа с Москвой", — говорится в материале.На прошлой неделе американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250722/detal-2030650555.html
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в мире, украина, европа, россия, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, дмитрий песков
В мире, Украина, Европа, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Евросоюз, Дмитрий Песков
На Западе сделали мрачное заявление о Путине после угрозы Трампа

Guardian: Путина не беспокоят угрозы Трампа по конфликту на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президента России Владимира Путина не беспокоят угрозы американского коллеги Дональда Трампа по конфликту на Украине, пишет Guardian.
«
"Владимира Путина, похоже, не беспокоят первые ощутимые разногласия Трампа с Москвой", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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Вчера, 16:13
На прошлой неделе американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
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