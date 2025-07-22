https://ria.ru/20250722/guardian-2030627770.html

На Западе сделали мрачное заявление о Путине после угрозы Трампа

На Западе сделали мрачное заявление о Путине после угрозы Трампа - РИА Новости, 22.07.2025

На Западе сделали мрачное заявление о Путине после угрозы Трампа

Президента России Владимира Путина не беспокоят угрозы американского коллеги Дональда Трампа по конфликту на Украине, пишет Guardian. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:56:00+03:00

2025-07-22T14:56:00+03:00

2025-07-22T17:12:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президента России Владимира Путина не беспокоят угрозы американского коллеги Дональда Трампа по конфликту на Украине, пишет Guardian."Владимира Путина, похоже, не беспокоят первые ощутимые разногласия Трампа с Москвой", — говорится в материале.На прошлой неделе американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Соединенные Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250722/detal-2030650555.html

https://ria.ru/20250722/podarok-2030634046.html

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в мире, украина, европа, россия, владимир путин, дональд трамп, евросоюз, дмитрий песков