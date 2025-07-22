https://ria.ru/20250722/gosduma-2030733979.html

Депутаты Госдумы обсудили межпарламентское взаимодействие с Болгарией

Депутаты Госдумы обсудили межпарламентское взаимодействие с Болгарией - РИА Новости, 22.07.2025

Депутаты Госдумы обсудили межпарламентское взаимодействие с Болгарией

Состоялась встреча депутатов Госдумы с председателем болгарской партии "Возрождение" Костадином Костановым и его заместителем Костой Стояновым, на ней... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T23:24:00+03:00

2025-07-22T23:24:00+03:00

2025-07-22T23:24:00+03:00

болгария

евразия

леонид калашников

казбек тайсаев

артем туров

госдума рф

возрождение

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/82/1520488246_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_0d1718417d60ad46a2a27b67f79dae2a.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Состоялась встреча депутатов Госдумы с председателем болгарской партии "Возрождение" Костадином Костановым и его заместителем Костой Стояновым, на ней обсуждалось межпарламентское взаимодействие, сообщила депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. "Вместе с Леонидом Калашниковым, председателем комитета Госдумы по делам СНГ, его первым заместителем Казбеком Тайсаевым и заместителем Артемом Туровым обсудили межпарламентское взаимодействие с председателем партии "Возрождение" Костадином Костановым и заместителем председателя Костой Стояновым", - написала Аршинова в своем Telegram-канале. Она отметила, что на встрече обсуждались конкретные проекты сотрудничества, молодежные обмены, защита исторической памяти и поддержка русского языка в Болгарии. "Мы вместе заинтересованы в развитии партнерства, особенно с учетом растущей популярности "Возрождения" у избирателей Болгарии. В июне 2024 года наш президент Владимир Путин предложил новую систему безопасности в Евразии - без разделения на блоки, с равноправным сотрудничеством. Это хорошая основа для работы с коллегами из Болгарии", - подчеркнула парламентарий.

https://ria.ru/20250221/parlament-2000851171.html

болгария

евразия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

болгария, евразия, леонид калашников, казбек тайсаев, артем туров, госдума рф, возрождение, снг, политика