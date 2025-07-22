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Депутаты Госдумы обсудили межпарламентское взаимодействие с Болгарией
Депутаты Госдумы обсудили межпарламентское взаимодействие с Болгарией - РИА Новости, 22.07.2025
Депутаты Госдумы обсудили межпарламентское взаимодействие с Болгарией
Состоялась встреча депутатов Госдумы с председателем болгарской партии "Возрождение" Костадином Костановым и его заместителем Костой Стояновым, на ней... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T23:24:00+03:00
2025-07-22T23:24:00+03:00
2025-07-22T23:24:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Состоялась встреча депутатов Госдумы с председателем болгарской партии "Возрождение" Костадином Костановым и его заместителем Костой Стояновым, на ней обсуждалось межпарламентское взаимодействие, сообщила депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова. "Вместе с Леонидом Калашниковым, председателем комитета Госдумы по делам СНГ, его первым заместителем Казбеком Тайсаевым и заместителем Артемом Туровым обсудили межпарламентское взаимодействие с председателем партии "Возрождение" Костадином Костановым и заместителем председателя Костой Стояновым", - написала Аршинова в своем Telegram-канале. Она отметила, что на встрече обсуждались конкретные проекты сотрудничества, молодежные обмены, защита исторической памяти и поддержка русского языка в Болгарии. "Мы вместе заинтересованы в развитии партнерства, особенно с учетом растущей популярности "Возрождения" у избирателей Болгарии. В июне 2024 года наш президент Владимир Путин предложил новую систему безопасности в Евразии - без разделения на блоки, с равноправным сотрудничеством. Это хорошая основа для работы с коллегами из Болгарии", - подчеркнула парламентарий.
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болгария, евразия, леонид калашников, казбек тайсаев, артем туров, госдума рф, возрождение, снг, политика
Болгария, Евразия, Леонид Калашников, Казбек Тайсаев, Артем Туров, Госдума РФ, Возрождение, СНГ, Политика
Депутаты Госдумы обсудили межпарламентское взаимодействие с Болгарией
Депутаты ГД обсудили с главой партии "Возрождение" взаимодействие парламентов