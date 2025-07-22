https://ria.ru/20250722/gosduma-2030723670.html
В ГД внесли проект о запрете мешать органам, отлавливающим животных
В ГД внесли проект о запрете мешать органам, отлавливающим животных - РИА Новости, 22.07.2025
В ГД внесли проект о запрете мешать органам, отлавливающим животных
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете противодействовать представителям организаций, осуществляющих отлов бездомных животных, документ... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T20:54:00+03:00
2025-07-22T20:54:00+03:00
2025-07-22T20:54:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете противодействовать представителям организаций, осуществляющих отлов бездомных животных, документ доступен в думской электронной базе. "Физическим лицам и юридическим лицам запрещается противодействовать представителям организаций, осуществляющих отлов животных без владельцев", - сказано в проекте федерального закона. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующая в настоящее время система мер по обращению с бездомными животными не позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности населения. "Отсутствие закрепленного на федеральном уровне запрета физическим и юридическим лицам осуществлять противодействие представителям организаций, осуществляющих отлов животных без владельцев, приводит к их бесконтрольному размножению, появлению на наших улицах стай бродячих собак, которые представляют угрозу для людей", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20250722/zakon-2030653802.html
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общество, госдума рф
В ГД внесли проект о запрете мешать органам, отлавливающим животных
В ГД внесли проект о запрете противодействовать органам, отлавливающим животных
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете противодействовать представителям организаций, осуществляющих отлов бездомных животных, документ доступен в думской электронной базе.
"Физическим лицам и юридическим лицам запрещается противодействовать представителям организаций, осуществляющих отлов животных без владельцев", - сказано в проекте федерального закона.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующая в настоящее время система мер по обращению с бездомными животными не позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности населения.
"Отсутствие закрепленного на федеральном уровне запрета физическим и юридическим лицам осуществлять противодействие представителям организаций, осуществляющих отлов животных без владельцев, приводит к их бесконтрольному размножению, появлению на наших улицах стай бродячих собак, которые представляют угрозу для людей", - отмечается в документе.