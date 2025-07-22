https://ria.ru/20250722/gosduma-2030703155.html

Госдума ужесточила продажу электронных железнодорожных билетов

Госдума ужесточила продажу электронных железнодорожных билетов - РИА Новости, 22.07.2025

Госдума ужесточила продажу электронных железнодорожных билетов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, согласно которому не допускается продажа электронных проездных... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:04:00+03:00

2025-07-22T19:04:00+03:00

2025-07-22T19:31:00+03:00

россия

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

общество

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, согласно которому не допускается продажа электронных проездных железнодорожных билетов через сторонние агрегаторы, в том числе через интернет-сайты или мобильные приложения, если у владельцев таких ресурсов отсутствует заключенный с перевозчиком договор. "Возмездное оказание услуг, в том числе посреднических услуг, по оформлению в электронной форме проездных документов (билетов) лицом, не являющимся перевозчиком, с использованием официального сайта перевозчика или владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо мобильного приложения перевозчика или владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, под которым понимается программное обеспечение, предназначенное для оформления электронных проездных документов (билетов) с использованием пользовательского оборудования, имеющего в своем составе идентификационный модуль (мобильное приложение), а также оформление электронных проездных документов (билетов) с использованием сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" лица, не являющегося перевозчиком, или мобильного приложения лица, не являющегося перевозчиком, при отсутствии заключенного с перевозчиком договора на оформление электронных проездных документов (билетов) не допускается", - сказано в документе. Кроме того, принятым законом Минтранс России наделяется полномочиями по утверждению методики определения пропускной и провозной способности инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. Ведомство также определит классификацию, порядок расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта. Министерство также утвердит классификацию, порядок расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, не связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта, и с осуществлением производственной деятельности, предусмотренной трудовым законодательством РФ, а также порядок заключения и изменения договоров на эксплуатацию железнодорожных путей необщего пользования и на подачу и уборку вагонов. Ространснадзор наделяется полномочием осуществлять расследование и учет транспортных происшествий и иных событий, не связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного железнодорожного транспорта, и с осуществлением производственной деятельности, предусмотренной трудовым законодательством РФ, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожного пути необщего пользования с участием перевозчика в соответствии с установленным порядком. Кроме того, законом устанавливается, что с 1 марта 2026 года дополняется перечень основных требований к железнодорожному подвижному составу и контейнерам, в частности, предназначенный для перевозок грузов железнодорожный подвижной состав подлежит приписке владельцем инфраструктуры к железнодорожным станциям в соответствии с правилами, устанавливаемыми Минтрансом России. Законом добавляется, что не допускается строительство объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта на земельных участках, входящих в утвержденный проект межевания территории, в отношении которых не прекращены в установленном земельным законодательством порядке права собственников и третьих лиц в связи с их изъятием для государственных нужд.

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россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), общество