https://ria.ru/20250722/gosduma-2030659456.html
Госдума приняла закон о назначении пенсий участникам СВО и их семьям
Госдума приняла закон о назначении пенсий участникам СВО и их семьям - РИА Новости, 22.07.2025
Госдума приняла закон о назначении пенсий участникам СВО и их семьям
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон, которым расширяется круг лиц, имеющих право на... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:41:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон, которым расширяется круг лиц, имеющих право на получение пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также на одновременное получение двух видов пенсий. Закон направлен на обеспечение социальных гарантий гражданам, принимавшим участие в боевых действиях в составе вооружённых формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, а также заключившим контракты с организациями, содействующими выполнению задач СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля и 30 сентября 2022 года соответственно. Предусматривается, что такие граждане смогут получать пенсию по инвалидности, а также страховую пенсию по старости или за выслугу лет. Также устанавливается право правопреемников погибших участников СВО на выплату пенсионных накоплений по истечении установленного срока - без необходимости восстановления этого срока в суде, если есть документ, подтверждающий смерть, или справка об участии в боевых действиях. Также нормой предлагается назначать пенсию по потере кормильца детям-инвалидам и инвалидам с детства первой и второй групп, если погибший родитель получал пенсию по закону о пенсионном обеспечении военнослужащих. Законом уточняются нормы, касающиеся сроков назначения и перерасчёта пенсий, а также вводится возможность назначения пенсий отдельным категориям граждан без подачи заявления - на основании данных из системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". С 1 января 2027 года Фонд пенсионного и социального страхования будет уведомлять граждан предпенсионного возраста (за 5 лет до выхода на пенсию) о присвоении им соответствующего статуса. -0-
https://ria.ru/20250606/krasnov-2021225287.html
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, госдума рф
Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Украина, Госдума РФ
Госдума приняла закон о назначении пенсий участникам СВО и их семьям
Госдума расширила список лиц, имеющих право на получение пенсий по инвалидности
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон, которым расширяется круг лиц, имеющих право на получение пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также на одновременное получение двух видов пенсий.
Закон направлен на обеспечение социальных гарантий гражданам, принимавшим участие в боевых действиях в составе вооружённых формирований ДНР
и ЛНР
с 11 мая 2014 года, а также заключившим контракты с организациями, содействующими выполнению задач СВО на территориях Украины
, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
с 24 февраля и 30 сентября 2022 года соответственно.
Предусматривается, что такие граждане смогут получать пенсию по инвалидности, а также страховую пенсию по старости или за выслугу лет. Также устанавливается право правопреемников погибших участников СВО на выплату пенсионных накоплений по истечении установленного срока - без необходимости восстановления этого срока в суде, если есть документ, подтверждающий смерть, или справка об участии в боевых действиях.
Также нормой предлагается назначать пенсию по потере кормильца детям-инвалидам и инвалидам с детства первой и второй групп, если погибший родитель получал пенсию по закону о пенсионном обеспечении военнослужащих.
Законом уточняются нормы, касающиеся сроков назначения и перерасчёта пенсий, а также вводится возможность назначения пенсий отдельным категориям граждан без подачи заявления - на основании данных из системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере".
С 1 января 2027 года Фонд пенсионного и социального страхования будет уведомлять граждан предпенсионного возраста (за 5 лет до выхода на пенсию) о присвоении им соответствующего статуса. -0-