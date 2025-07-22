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Абонентам с арестованными счетами будут приостанавливать услуги связи - РИА Новости, 22.07.2025
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16:07 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/gosduma-2030649615.html
Абонентам с арестованными счетами будут приостанавливать услуги связи
Абонентам с арестованными счетами будут приостанавливать услуги связи - РИА Новости, 22.07.2025
Абонентам с арестованными счетами будут приостанавливать услуги связи
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:07:00+03:00
2025-07-22T16:07:00+03:00
госдума рф
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест. Законом предусматривается уточнение оснований приостановления оказания оператором услуг связи в тех случаях, когда операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест, сказано в пояснительной записке. Закон направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии. Предлагается обязать операторов связи временно блокировать возврат авансовых платежей за услуги связи, если есть основания подозревать их использование в преступной деятельности. Эти меры согласуются с другим законопроектом, который предлагает временно блокировать банковские счета и электронные средства, если они подозреваются в связи с преступлениями. Реализация инициативы не потребует расходов из бюджета и не повлияет на экономическую деятельность операторов. Законопроектом также устанавливаются механизмы контроля за соблюдением новых требований через государственный надзор и административные меры. Инициатива направлена на повышение эффективности противодействия финансовым преступлениям и защиту интересов абонентов.
https://ria.ru/20250617/droppery-2023313029.html
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госдума рф
Госдума РФ
Абонентам с арестованными счетами будут приостанавливать услуги связи

ГД приняла закон о приостановке услуг связи абонентам с арестованными счетами

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест.
Законом предусматривается уточнение оснований приостановления оказания оператором услуг связи в тех случаях, когда операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест, сказано в пояснительной записке.
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Закон направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии. Предлагается обязать операторов связи временно блокировать возврат авансовых платежей за услуги связи, если есть основания подозревать их использование в преступной деятельности.
Эти меры согласуются с другим законопроектом, который предлагает временно блокировать банковские счета и электронные средства, если они подозреваются в связи с преступлениями.
Реализация инициативы не потребует расходов из бюджета и не повлияет на экономическую деятельность операторов. Законопроектом также устанавливаются механизмы контроля за соблюдением новых требований через государственный надзор и административные меры.
Инициатива направлена на повышение эффективности противодействия финансовым преступлениям и защиту интересов абонентов.
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