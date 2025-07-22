https://ria.ru/20250722/gosduma-2030649615.html

Абонентам с арестованными счетами будут приостанавливать услуги связи

Абонентам с арестованными счетами будут приостанавливать услуги связи - РИА Новости, 22.07.2025

Абонентам с арестованными счетами будут приостанавливать услуги связи

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:07:00+03:00

2025-07-22T16:07:00+03:00

2025-07-22T16:07:00+03:00

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о приостановке оказания услуг связи абоненту, на чьи счета наложен арест. Законом предусматривается уточнение оснований приостановления оказания оператором услуг связи в тех случаях, когда операции по денежным средствам, внесенным в качестве аванса по договору об оказании услуг связи, были приостановлены либо на указанные денежные средства наложен арест, сказано в пояснительной записке. Закон направлен на борьбу с преступлениями, связанными с кражей и выводом денег через телекоммуникационные технологии. Предлагается обязать операторов связи временно блокировать возврат авансовых платежей за услуги связи, если есть основания подозревать их использование в преступной деятельности. Эти меры согласуются с другим законопроектом, который предлагает временно блокировать банковские счета и электронные средства, если они подозреваются в связи с преступлениями. Реализация инициативы не потребует расходов из бюджета и не повлияет на экономическую деятельность операторов. Законопроектом также устанавливаются механизмы контроля за соблюдением новых требований через государственный надзор и административные меры. Инициатива направлена на повышение эффективности противодействия финансовым преступлениям и защиту интересов абонентов.

https://ria.ru/20250617/droppery-2023313029.html

https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф