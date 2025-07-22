https://ria.ru/20250722/gosduma-2030644969.html

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для бизнеса и самозанятых

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для бизнеса и самозанятых - РИА Новости, 22.07.2025

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для бизнеса и самозанятых

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым гражданам раз в пять лет брать РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:52:00+03:00

2025-07-22T15:52:00+03:00

2025-07-22T16:05:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым гражданам раз в пять лет брать кредитные каникулы.Документ предоставляет субъектам МСП, а также самозанятым (в период проведения эксперимента по установлению спецрежима "Налог на профессиональный доход") право раз в пять лет потребовать у кредитора кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Под кредиторами понимаются кредитные и микрофинансовые организации (МФО), а также госкорпорация ВЭБ.РФ.Причем право на кредитные каникулы не связано ни с ухудшением финансового положения заемщика, ни с необходимостью поддержки отдельных отраслей экономики. Проценты во время каникул продолжат начисляться на условиях, предусмотренных в договоре кредита (займа).При этом закон предусматривает ряд исключений. Так, кредитные каникулы не будут предоставляться по договорам кредита (займа), заключенным с несколькими кредиторами или заемщиками (в том числе по синдицированным кредитам и займам); а также по займам, выданным МФО - субъектами МСП, некоммерческими или государственными МФО.Льготный период не будет предоставляться и в случаях, когда предмет залога в обеспечение обязательств заемщика по кредиту (займу) является и предметом предшествующего или последующего залога.Действие закона не будет распространяться и на кредиты (займы) субъектам МСП, которым не может оказываться господдержка. Речь идет о кредитных и страховых организациях, негосударственных пенсионных и инвестиционных фондах, профучастниках рынка ценных бумаг, ломбардах; участниках соглашений о разделе продукции; предпринимателях в сфере игорного бизнеса; нерезидентах РФ (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами РФ).Максимальный размер кредита (займа), по которому заемщик вправе потребовать кредитные каникулы, должно будет установить правительство РФ. До его установления такой предельный размер для микропредприятий составит 60 миллионов рублей, для малых предприятий - 400 миллионов рублей, для средних предприятий - 1 миллиард рублей, для самозанятых – 10 миллионов рублей.Эти изменения, согласно пояснительной записке, позволят снизить риски дефолтов заемщиков - субъектов МСП и физлиц-самозанятых, а также уменьшить риски для финансовой устойчивости кредиторов.Закон вступает в силу с 1 октября 2025 года и будет распространяться на правоотношения, возникшие из договоров кредита (займа), заключенных с 1 марта 2024 года, то есть иметь обратную силу.Закон-спутникГосдума также приняла во втором и третьем чтении закон, вносящий сопутствующие изменения в действующее законодательство, который также вступит в силу с 1 октября 2025 года. Эти изменения, в частности, закрепляют право на приостановку исполнения обязательств и вводят прямую норму, по которой в течение льготного периода не допускается обращение взыскания на предмет ипотеки или залога, сообщил журналистам член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин.Кроме того, из закона об ипотеке исключается возможность досрочного взыскания при введении каникул, а в закон о микрофинансовой деятельности добавляется обязанность учитывать каникулы при реструктуризации. А в законе об ипотечных ценных бумагах уточняется, что предоставление каникул не считается событием дефолта для целей обращения или погашения таких бумаг, что "позволяет сохранить их ликвидность при массовом применении механизма отсрочки", считает депутат. При этом он отметил, что данные изменения "будут распространяться на договоры, заключенные с 1 марта 2024 года, то есть ретроспективно покрывают кредиты, выданные в момент пикового роста ставок".

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госдума рф, россия, общество, бизнес, малый бизнес, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), самозанятые, кредит, кредитные каникулы, экономика