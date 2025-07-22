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Госдума денонсировала конвенцию о водно-болотных угодьях - РИА Новости, 22.07.2025
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13:17 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/gosduma-2030600663.html
Госдума денонсировала конвенцию о водно-болотных угодьях
Госдума денонсировала конвенцию о водно-болотных угодьях - РИА Новости, 22.07.2025
Госдума денонсировала конвенцию о водно-болотных угодьях
Госдума на пленарном заседании денонсировала конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:17:00+03:00
2025-07-22T13:17:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании денонсировала конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц. В проекте предлагается денонсировать конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года. В пояснительной записке отмечается, что конвенция представляет собой международную площадку для ведения реестра водно-болотных угодий международного значения и обсуждения представителями научного сообщества наилучших доступных способов обеспечения их устойчивого использования Добавляется, что анализ текущей ситуации показывает, что в обозримой перспективе использование механизмов конвенции для защиты российских ВБУ не представляется возможным, а участие российской стороны в работе этой конвенции с политической точки зрения будет иметь исключительно отрицательные последствия ввиду особой политизации конвенции заинтересованными сторонами.
https://realty.ria.ru/20250704/borschevik-2026934211.html
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госдума рф, общество
Госдума РФ, Общество
Госдума денонсировала конвенцию о водно-болотных угодьях

Госдума РФ денонсировала конвенцию о водно-болотных угодьях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании денонсировала конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих значение в качестве местообитаний водоплавающих птиц.
В проекте предлагается денонсировать конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 года.
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В пояснительной записке отмечается, что конвенция представляет собой международную площадку для ведения реестра водно-болотных угодий международного значения и обсуждения представителями научного сообщества наилучших доступных способов обеспечения их устойчивого использования
Добавляется, что анализ текущей ситуации показывает, что в обозримой перспективе использование механизмов конвенции для защиты российских ВБУ не представляется возможным, а участие российской стороны в работе этой конвенции с политической точки зрения будет иметь исключительно отрицательные последствия ввиду особой политизации конвенции заинтересованными сторонами.
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