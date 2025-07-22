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Госдеп: США нестрого придерживаются установленного Трампом срока по Украине
Госдеп: США нестрого придерживаются установленного Трампом срока по Украине - РИА Новости, 22.07.2025
Госдеп: США нестрого придерживаются установленного Трампом срока по Украине
США нестрого придерживаются срока до сентября, установленного президентом Дональдом Трампом для принятия решения о новых ограничительных мерах в случае... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T22:43:00+03:00
2025-07-22T22:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. США нестрого придерживаются срока до сентября, установленного президентом Дональдом Трампом для принятия решения о новых ограничительных мерах в случае неразрешения ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "Я была бы аккуратней: когда президент говорит о временном периоде, речь может идти о любом его участке, мы уже такое видели по одному поводу. В то же время, если будут идти настоящие переговоры, дело станет продвигаться, тогда быстро все может измениться. Если ты установил срок, через два дня все может измениться из-за проведенных переговоров", - сказала Брюс на брифинге. На минувшей неделе Трамп объявил, что в начале сентября может рассмотреть вопрос о новых ограничительных мерах против РФ, если урегулирование вокруг Украины не будет достигнуто. В сентябре с каникул выйдет конгресс, в котором рассматривается законопроект о полномочиях Трампа по принятию новых санкций.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023228526.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, государственный департамент сша
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Государственный департамент США
Госдеп: США нестрого придерживаются установленного Трампом срока по Украине
Госдеп: США нестрого придерживаются срока Трампа для принятия решения по Украине