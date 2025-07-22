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Спецпосланник Уиткофф направляется в Газу
Спецпосланник Уиткофф направляется в Газу - РИА Новости, 22.07.2025
Спецпосланник Уиткофф направляется в Газу
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф направляется в "район" Газы, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T21:48:00+03:00
2025-07-22T21:48:00+03:00
2025-07-22T21:59:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф направляется в "район" Газы, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс."В ходе моего разговора с госсекретарем (США Марко Рубио - ред.) он отметил, что специальный посланник Уиткофф направляется сейчас в регион, в район Газы", - сказала Брюс журналистам.
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Спецпосланник Уиткофф направляется в Газу
Госдеп: спецпосланник США по Ближнему Востоку Уиткофф направляется в район Газы