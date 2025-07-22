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Спецпосланник Уиткофф направляется в Газу - РИА Новости, 22.07.2025
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21:48 22.07.2025 (обновлено: 21:59 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/gosdep-2030727990.html
Спецпосланник Уиткофф направляется в Газу
Спецпосланник Уиткофф направляется в Газу - РИА Новости, 22.07.2025
Спецпосланник Уиткофф направляется в Газу
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф направляется в "район" Газы, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. РИА Новости, 22.07.2025
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сша
государственный департамент сша
в мире
ближний восток
марко рубио
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф направляется в "район" Газы, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс."В ходе моего разговора с госсекретарем (США Марко Рубио - ред.) он отметил, что специальный посланник Уиткофф направляется сейчас в регион, в район Газы", - сказала Брюс журналистам.
https://ria.ru/20250625/uitkoff-2025233903.html
сша
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сша, государственный департамент сша, в мире, ближний восток, марко рубио, стив уиткофф
США, Государственный департамент США, В мире, Ближний Восток, Марко Рубио, Стив Уиткофф
Спецпосланник Уиткофф направляется в Газу

Госдеп: спецпосланник США по Ближнему Востоку Уиткофф направляется в район Газы

© Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф направляется в "район" Газы, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
"В ходе моего разговора с госсекретарем (США Марко Рубио - ред.) он отметил, что специальный посланник Уиткофф направляется сейчас в регион, в район Газы", - сказала Брюс журналистам.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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25 июня, 02:37
 
СШАГосударственный департамент СШАВ миреБлижний ВостокМарко РубиоСтив Уиткофф
 
 
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