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Точное местонахождение главреда Baza неизвестно, сообщил его адвокат - РИА Новости, 22.07.2025
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15:41 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/glavred-2030641275.html
Точное местонахождение главреда Baza неизвестно, сообщил его адвокат
Точное местонахождение главреда Baza неизвестно, сообщил его адвокат - РИА Новости, 22.07.2025
Точное местонахождение главреда Baza неизвестно, сообщил его адвокат
Точное местонахождение главреда Baza Глеба Трифонова неизвестно, также неясно, проводились ли с ним какие-либо следственные мероприятия, сообщил РИА Новости его РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:41:00+03:00
2025-07-22T15:41:00+03:00
москва
россия
глеб трифонов
алексей михальчик
следственный комитет россии (ск рф)
telegram-канал baza
общество
обыски в офисе telegram-канала baza
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Точное местонахождение главреда Baza Глеба Трифонова неизвестно, также неясно, проводились ли с ним какие-либо следственные мероприятия, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Михальчик. "На данный момент представители СК по городу Москве не подтверждали, что с ним проводятся какие-либо следственные мероприятия", - сказал адвокат. Михальчик уточнил, что точное местонахождение Трифонова неизвестно, однако есть предположение, что он может быть в здании следственного управления СК по ЦАО на Пятницкой улице. Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Как передавал корреспондент РИА Новости, из офиса правоохранители вынесли несколько коробок и мешков. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ.
https://ria.ru/20250722/sk-2030570142.html
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москва, россия, глеб трифонов, алексей михальчик, следственный комитет россии (ск рф), telegram-канал baza, общество, обыски в офисе telegram-канала baza
Москва, Россия, Глеб Трифонов, Алексей Михальчик, Следственный комитет России (СК РФ), Telegram-канал Baza, Общество, Обыски в офисе Telegram-канала Baza
Точное местонахождение главреда Baza неизвестно, сообщил его адвокат

Адвокат Михальчик: точное местонахождение главреда Baza Трифонова неизвестно

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОбыски в офисе Telegram-канала Baza в Москве
Обыски в офисе Telegram-канала Baza в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Обыски в офисе Telegram-канала Baza в Москве
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Точное местонахождение главреда Baza Глеба Трифонова неизвестно, также неясно, проводились ли с ним какие-либо следственные мероприятия, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Михальчик.
"На данный момент представители СК по городу Москве не подтверждали, что с ним проводятся какие-либо следственные мероприятия", - сказал адвокат.
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Михальчик уточнил, что точное местонахождение Трифонова неизвестно, однако есть предположение, что он может быть в здании следственного управления СК по ЦАО на Пятницкой улице.
Во вторник полиция пришла с обысками в офис Baza, где изымала компьютеры и документы, и квартиру главреда Глеба Трифонова, которого забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Как передавал корреспондент РИА Новости, из офиса правоохранители вынесли несколько коробок и мешков.
Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу Baza. В рамках дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области, сообщал СК РФ.
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МоскваРоссияГлеб ТрифоновАлексей МихальчикСледственный комитет России (СК РФ)Telegram-канал BazaОбществоОбыски в офисе Telegram-канала Baza
 
 
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