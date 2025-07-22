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Главреда Трифонова забрали на допрос, сообщил Telegram-канал Baza
Главреда Трифонова забрали на допрос, сообщил Telegram-канал Baza - РИА Новости, 22.07.2025
Главреда Трифонова забрали на допрос, сообщил Telegram-канал Baza
Telegram-канал Baza сообщил, что главреда Глеба Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:46:00+03:00
2025-07-22T13:46:00+03:00
2025-07-22T13:52:00+03:00
обыски в офисе telegram-канала baza
россия
глеб трифонов
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Telegram-канал Baza сообщил, что главреда Глеба Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.Ранее Telegram-канал Baza заявил, что полиция пришла с обысками в его офис и в квартиру главреда Глеба Трифонова. Позднее в пресс-службе СК РФ рассказали о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий на полицейских, предположительно, передававших информацию Telegram-каналу. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Telegram-канале Baza."Главного редактора "Базы" Глеба Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)... Связи с Трифоновым у редакции до сих пор нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250605/obysk-2021190060.html
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обыски в офисе telegram-канала baza, россия, глеб трифонов, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Обыски в офисе Telegram-канала Baza, Россия, Глеб Трифонов, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Главреда Трифонова забрали на допрос, сообщил Telegram-канал Baza
Baza: главреда Трифонова забрали на допрос в рамках дела о превышении полномочий