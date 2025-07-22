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Глава МИД Мозамбика рассказала, каким словом называет Лаврова - РИА Новости, 22.07.2025
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12:58 22.07.2025 (обновлено: 14:31 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/glava-2030595119.html
Глава МИД Мозамбика рассказала, каким словом называет Лаврова
Глава МИД Мозамбика рассказала, каким словом называет Лаврова - РИА Новости, 22.07.2025
Глава МИД Мозамбика рассказала, каким словом называет Лаврова
Глава МИД Мозамбика Мария Лукаш на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве призналась, что называет его старшим братом. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:58:00+03:00
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в мире
россия
сергей лавров
мозамбик
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Мозамбика Мария Лукаш на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве призналась, что называет его старшим братом. "В Африке я называю вас (Лаврова - ред.) старшим братом. Итак, господин министр иностранных дел, мой старший брат, я бы хотела в первую очередь поблагодарить вас за то, что я вернулась в этот чудесный город", - сказала министр с улыбкой. Она также назвала Москву очень красивой и современной, добавив, что всегда советует всем ее посетить. "Я очень счастлива вернуться в свою любимую столицу", - отметила Лукаш. Переговоры министров начались ранее во вторник, как передавал корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20250429/lavrov-2014139927.html
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в мире, россия, сергей лавров, мозамбик
В мире, Россия, Сергей Лавров, Мозамбик
Глава МИД Мозамбика рассказала, каким словом называет Лаврова

Глава МИД Мозамбика Лукаш назвала Лаврова старшим братом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Мозамбик Мария душ Сантуш Лукаш во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Республики Мозамбик Мария душ Сантуш Лукаш во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Глава МИД Мозамбика Мария Лукаш на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве призналась, что называет его старшим братом.
"В Африке я называю вас (Лаврова - ред.) старшим братом. Итак, господин министр иностранных дел, мой старший брат, я бы хотела в первую очередь поблагодарить вас за то, что я вернулась в этот чудесный город", - сказала министр с улыбкой.
Она также назвала Москву очень красивой и современной, добавив, что всегда советует всем ее посетить.
"Я очень счастлива вернуться в свою любимую столицу", - отметила Лукаш.
Переговоры министров начались ранее во вторник, как передавал корреспондент РИА Новости.
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