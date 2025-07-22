https://ria.ru/20250722/gladkov-2030630356.html

Белгородская область вышла на 2-е место в рейтинге молодежной политики

Белгородская область вышла на 2-е место в рейтинге молодежной политики - РИА Новости, 22.07.2025

Белгородская область вышла на 2-е место в рейтинге молодежной политики

Белгородская область заняла второе место во Всероссийском рейтинге по молодёжной политике по итогам 2024 года, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T15:04:00+03:00

2025-07-22T15:04:00+03:00

2025-07-22T15:04:00+03:00

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 июл – РИА Новости. Белгородская область заняла второе место во Всероссийском рейтинге по молодёжной политике по итогам 2024 года, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём обращении в соцсетях. "Пришли данные из правительства Российской Федерации о том, что Белгородская область в рамках реализации молодёжной политики заняла второе место в Российской Федерации. Очень приятно поздравить коллектив Татьяны Владимировны Киреевой, заместителя губернатора, с этим успехом", - сказал Гладков. Как сообщили в региональном правительстве, в оценку вошли и региональные центры "Воин", и военно-исторические сборы "Армата", и реконструкция Центра молодежных инициатив в городе Старый Оскол, и деятельность белгородских волонтёров. Губернатор также отметил, что главная задача региона — создать все условия для развития молодёжи: предоставлять лучшее в стране образование, возможности для реализации многочисленных талантов и перспективы трудоустройства после окончания вузов и колледжей. "Понимаем самое главное, что мы на верном пути. Но главное — не расслабляться. Самые главные успехи — впереди. Я надеюсь, что это будет так", — поделился Гладков. В правительстве региона добавили, что в плане сферы региональной молодёжной политики на ближайшие три года — существенное увеличение военно-патриотических клубов, а также развитие добровольчества, создание условий для трудоустройства и поддержки талантливой молодёжи, формирование безопасной молодёжной среды. Среди ключевых и приоритетных направлений работы правительства Белгородской области — развитие военно-патриотических проектов и программ. Так, в регионе планируют на 100% вовлечь молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет в прикладную военно-спортивную тактическую патриотическую подготовку. В Белгородской области созданы два областных центра "Воин" на базе ДОСААФ в Белгороде и в Губкине. Ещё три функционируют на базе вузов. Такие площадки созданы и в 21 муниципальном образовании на базе колледжей или школ. Кроме того, в регионе стремятся обеспечить 100% охват трудоустройства белгородской молодёжи на территории области. Сейчас в Белгородской области реализуется масштабная программа строительства и капитального ремонта школ и детских садов. В регионе с 2021 года было построено 16 школ, 21 детский сад и 3 объекта СПО, капитально отремонтированы 99 школ, 45 детских садов и 31 организация среднего профессионального образования. В планах на текущий год — строительство 2 детских садов, 4 школ и одного учреждения для студентов СПО, капитальный ремонт 2 детских садов, 18 школ и 1 колледжа.

https://ria.ru/20250721/gladkov-2030413722.html

https://ria.ru/20250721/gladkov-2030412480.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков