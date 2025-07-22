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В Генпрокуратуру Армении поступили заявления на Пашиняна - РИА Новости, 22.07.2025
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22:55 22.07.2025 (обновлено: 23:45 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/genprokuratura-2030732460.html
В Генпрокуратуру Армении поступили заявления на Пашиняна
В Генпрокуратуру Армении поступили заявления на Пашиняна - РИА Новости, 22.07.2025
В Генпрокуратуру Армении поступили заявления на Пашиняна
Армянская партия "Зартонк" сообщила, что передала в Генеральную прокуратуру Армении два заявления на премьера Армении Никола Пашиняна. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T22:55:00+03:00
2025-07-22T23:45:00+03:00
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ЕРЕВАН, 22 июл — РИА Новости. Армянская партия "Зартонк" сообщила, что передала в Генеральную прокуратуру Армении два заявления на премьера Армении Никола Пашиняна. "Сегодня национально-христианская партия "Зартонк" представила генеральному прокурору Республики Армения два отдельных сообщения о преступлениях", — заявили в партии. В первом заявлении политсила обратила внимание генерального прокурора на то, что Пашинян в своем личном аккаунте в соцсети Facebook* открыто давал указания как правоохранительным, так и судебным органам производить задержания, инициировать публичные уголовные преследования, а также арестовывать высокопоставленных священнослужителей — архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, а также бизнесмена Самвела Карапетяна. В партии считают, что своими действиями премьер нарушил конституционный принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной власти, принцип законности, вмешался в осуществление правосудия, публично нарушил презумпцию невиновности. &quot;Представителями властей во главе с Николом Пашиняном был свергнут конституционный строй, в том числе фактически приостановлено действие конституционной нормы, гарантирующей разделение и сбалансированность законодательной, исполнительной и судебной власти&quot;, — указано в заявлении.Такие действия подпадают под статьи УК "Публичные выступления, направленные на возбуждение и пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости и вражды" и "Свержение конституционного строя". Второе заявление касается давления, оказываемого Пашиняном на Армянскую апостольскую церковь, вмешательства в самоуправление церкви и ее внутренние дела. В партии считают, что действия премьера нарушают статьи УК "Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести или вероисповедания" и "Злоупотребление или превышение должностным лицом служебных полномочий".Пашинян против ААЦ* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024843596.html
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в мире, армения, россия, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Россия, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
В Генпрокуратуру Армении поступили заявления на Пашиняна

Партия "Зартонк" передала в Генпрокуратуру Армении два заявления на Пашиняна

© Sputnik | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 июл — РИА Новости. Армянская партия "Зартонк" сообщила, что передала в Генеральную прокуратуру Армении два заявления на премьера Армении Никола Пашиняна.
"Сегодня национально-христианская партия "Зартонк" представила генеральному прокурору Республики Армения два отдельных сообщения о преступлениях", — заявили в партии.
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В первом заявлении политсила обратила внимание генерального прокурора на то, что Пашинян в своем личном аккаунте в соцсети Facebook* открыто давал указания как правоохранительным, так и судебным органам производить задержания, инициировать публичные уголовные преследования, а также арестовывать высокопоставленных священнослужителей — архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, а также бизнесмена Самвела Карапетяна.
В партии считают, что своими действиями премьер нарушил конституционный принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной власти, принцип законности, вмешался в осуществление правосудия, публично нарушил презумпцию невиновности.
«

"Представителями властей во главе с Николом Пашиняном был свергнут конституционный строй, в том числе фактически приостановлено действие конституционной нормы, гарантирующей разделение и сбалансированность законодательной, исполнительной и судебной власти", — указано в заявлении.

Такие действия подпадают под статьи УК "Публичные выступления, направленные на возбуждение и пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости и вражды" и "Свержение конституционного строя".
Второе заявление касается давления, оказываемого Пашиняном на Армянскую апостольскую церковь, вмешательства в самоуправление церкви и ее внутренние дела. В партии считают, что действия премьера нарушают статьи УК "Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести или вероисповедания" и "Злоупотребление или превышение должностным лицом служебных полномочий".
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Пашинян против ААЦ

  • В последнее время Пашинян усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
  • В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Его обвинили в призывах к свержению власти.
  • Это вызвало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.
  • Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
  • В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело и обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
  • В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II, ухода которого с поста он требует уже почти два месяца, и пообещал лично возглавить борьбу против него.
  • Двадцатого июля Пашинян намекнул, что собирается провести в Эчмиадзине акцию против иерархов ААЦ. Он назвал ее "духовной встречей" и призвал сторонников готовиться к ней.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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