В Генпрокуратуру Армении поступили заявления на Пашиняна
Партия "Зартонк" передала в Генпрокуратуру Армении два заявления на Пашиняна
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 июл — РИА Новости. Армянская партия "Зартонк" сообщила, что передала в Генеральную прокуратуру Армении два заявления на премьера Армении Никола Пашиняна.
"Сегодня национально-христианская партия "Зартонк" представила генеральному прокурору Республики Армения два отдельных сообщения о преступлениях", — заявили в партии.
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В первом заявлении политсила обратила внимание генерального прокурора на то, что Пашинян в своем личном аккаунте в соцсети Facebook* открыто давал указания как правоохранительным, так и судебным органам производить задержания, инициировать публичные уголовные преследования, а также арестовывать высокопоставленных священнослужителей — архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, а также бизнесмена Самвела Карапетяна.
В партии считают, что своими действиями премьер нарушил конституционный принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной власти, принцип законности, вмешался в осуществление правосудия, публично нарушил презумпцию невиновности.
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"Представителями властей во главе с Николом Пашиняном был свергнут конституционный строй, в том числе фактически приостановлено действие конституционной нормы, гарантирующей разделение и сбалансированность законодательной, исполнительной и судебной власти", — указано в заявлении.
Такие действия подпадают под статьи УК "Публичные выступления, направленные на возбуждение и пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости и вражды" и "Свержение конституционного строя".
Второе заявление касается давления, оказываемого Пашиняном на Армянскую апостольскую церковь, вмешательства в самоуправление церкви и ее внутренние дела. В партии считают, что действия премьера нарушают статьи УК "Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести или вероисповедания" и "Злоупотребление или превышение должностным лицом служебных полномочий".
Пашинян против ААЦ
- В последнее время Пашинян усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Вскоре он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
- В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Его обвинили в призывах к свержению власти.
- Это вызвало возмущение представителей армянской диаспоры по всему миру.
- Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые в прошлом году требовали отставки Пашиняна.
- В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело и обвинили в призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности. Сам иерарх назвал обвинения сфабрикованными.
- В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II, ухода которого с поста он требует уже почти два месяца, и пообещал лично возглавить борьбу против него.
- Двадцатого июля Пашинян намекнул, что собирается провести в Эчмиадзине акцию против иерархов ААЦ. Он назвал ее "духовной встречей" и призвал сторонников готовиться к ней.
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