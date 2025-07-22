https://ria.ru/20250722/genprokuratura-2030732460.html

В Генпрокуратуру Армении поступили заявления на Пашиняна

В Генпрокуратуру Армении поступили заявления на Пашиняна - РИА Новости, 22.07.2025

В Генпрокуратуру Армении поступили заявления на Пашиняна

Армянская партия "Зартонк" сообщила, что передала в Генеральную прокуратуру Армении два заявления на премьера Армении Никола Пашиняна. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T22:55:00+03:00

2025-07-22T22:55:00+03:00

2025-07-22T23:45:00+03:00

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ЕРЕВАН, 22 июл — РИА Новости. Армянская партия "Зартонк" сообщила, что передала в Генеральную прокуратуру Армении два заявления на премьера Армении Никола Пашиняна. "Сегодня национально-христианская партия "Зартонк" представила генеральному прокурору Республики Армения два отдельных сообщения о преступлениях", — заявили в партии. В первом заявлении политсила обратила внимание генерального прокурора на то, что Пашинян в своем личном аккаунте в соцсети Facebook* открыто давал указания как правоохранительным, так и судебным органам производить задержания, инициировать публичные уголовные преследования, а также арестовывать высокопоставленных священнослужителей — архиепископов Баграта Галстаняна и Микаэла Аджапахяна, а также бизнесмена Самвела Карапетяна. В партии считают, что своими действиями премьер нарушил конституционный принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной власти, принцип законности, вмешался в осуществление правосудия, публично нарушил презумпцию невиновности. "Представителями властей во главе с Николом Пашиняном был свергнут конституционный строй, в том числе фактически приостановлено действие конституционной нормы, гарантирующей разделение и сбалансированность законодательной, исполнительной и судебной власти", — указано в заявлении.Такие действия подпадают под статьи УК "Публичные выступления, направленные на возбуждение и пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости и вражды" и "Свержение конституционного строя". Второе заявление касается давления, оказываемого Пашиняном на Армянскую апостольскую церковь, вмешательства в самоуправление церкви и ее внутренние дела. В партии считают, что действия премьера нарушают статьи УК "Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести или вероисповедания" и "Злоупотребление или превышение должностным лицом служебных полномочий".Пашинян против ААЦ* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250623/karapetyan-2024843596.html

https://ria.ru/20250721/armeniya-2030469541.html

https://ria.ru/20250708/aremniya-2027822579.html

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в мире, армения, россия, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь