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ГД приняла закон о введении штрафов за распространение рекламы VPN - РИА Новости, 22.07.2025
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14:10 22.07.2025 (обновлено: 15:11 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/gd-2030613803.html
ГД приняла закон о введении штрафов за распространение рекламы VPN
ГД приняла закон о введении штрафов за распространение рекламы VPN - РИА Новости, 22.07.2025
ГД приняла закон о введении штрафов за распространение рекламы VPN
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон группы депутатов о введении штрафов за распространение рекламы VPN. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:10:00+03:00
2025-07-22T15:11:00+03:00
госдума рф
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон группы депутатов о введении штрафов за распространение рекламы VPN.Распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей. За рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических.Вводится ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств грозит штраф: гражданам - от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам - от 80 до 150 тысяч, юрлицам - от 200 до 500 тысяч, а при повторном нарушении - до одного миллиона рублей.
https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html
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госдума рф, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Госдума РФ, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
ГД приняла закон о введении штрафов за распространение рекламы VPN

ГД РФ приняла закон о введении штрафов за распространение рекламы VPN

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон группы депутатов о введении штрафов за распространение рекламы VPN.
Распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей. За рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических.
Вводится ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств грозит штраф: гражданам - от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам - от 80 до 150 тысяч, юрлицам - от 200 до 500 тысяч, а при повторном нарушении - до одного миллиона рублей.
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Госдума РФОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
 
 
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