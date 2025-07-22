https://ria.ru/20250722/gd-2030613803.html

ГД приняла закон о введении штрафов за распространение рекламы VPN

ГД приняла закон о введении штрафов за распространение рекламы VPN - РИА Новости, 22.07.2025

ГД приняла закон о введении штрафов за распространение рекламы VPN

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон группы депутатов о введении штрафов за распространение рекламы VPN. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:10:00+03:00

2025-07-22T14:10:00+03:00

2025-07-22T15:11:00+03:00

госдума рф

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон группы депутатов о введении штрафов за распространение рекламы VPN.Распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей. За рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических.Вводится ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств грозит штраф: гражданам - от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам - от 80 до 150 тысяч, юрлицам - от 200 до 500 тысяч, а при повторном нарушении - до одного миллиона рублей.

https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов