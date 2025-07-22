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ГД приняла закон о признании отягчающим обстоятельством использование VPN - РИА Новости, 22.07.2025
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14:18 22.07.2025 (обновлено: 15:11 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/gd--2030616639.html
ГД приняла закон о признании отягчающим обстоятельством использование VPN
ГД приняла закон о признании отягчающим обстоятельством использование VPN - РИА Новости, 22.07.2025
ГД приняла закон о признании отягчающим обстоятельством использование VPN
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о признании использования VPN отягчающим обстоятельством при... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:18:00+03:00
2025-07-22T15:11:00+03:00
россия
госдума рф
общество
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о признании использования VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, а также введении уголовной ответственности за организацию деятельности по передаче номеров и данных для регистрации и авторизации на интернет-ресурсах. Законопроект дополняет статью 63 УК РФ (Обстоятельства, отягчающие наказание), согласно новому пункту, отягчающим обстоятельством станет совершение преступления с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен. Кроме того, документ устанавливает, что организация деятельности по передаче сотовых номеров иным лицам, если это совершено из корыстных побуждений либо в целях совершения другого преступления, наказывается штрафом до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Такое же наказание вводится за организацию деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации на сайтах или в приложениях, если деяния совершены из корыстных побуждений или ради другого преступления. Также устанавливается уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы за совершение иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации, в которой не участвует РФ, следственных или оперативно-розыскных мероприятий на территории России в пользу другого государства, с нарушением правил взаимодействия с российскими профильными органами, в том числе путем использования систем видео-конференц-связи или других средств связи с лицом, находящимся на территории РФ.
https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html
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россия, госдума рф, общество, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Россия, Госдума РФ, Общество, Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
ГД приняла закон о признании отягчающим обстоятельством использование VPN

ГД РФ приняла закон о признании отягчающим обстоятельством использование VPN

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о признании использования VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, а также введении уголовной ответственности за организацию деятельности по передаче номеров и данных для регистрации и авторизации на интернет-ресурсах.
Законопроект дополняет статью 63 УК РФ (Обстоятельства, отягчающие наказание), согласно новому пункту, отягчающим обстоятельством станет совершение преступления с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен.
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Кроме того, документ устанавливает, что организация деятельности по передаче сотовых номеров иным лицам, если это совершено из корыстных побуждений либо в целях совершения другого преступления, наказывается штрафом до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Такое же наказание вводится за организацию деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации на сайтах или в приложениях, если деяния совершены из корыстных побуждений или ради другого преступления.
Также устанавливается уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы за совершение иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации, в которой не участвует РФ, следственных или оперативно-розыскных мероприятий на территории России в пользу другого государства, с нарушением правил взаимодействия с российскими профильными органами, в том числе путем использования систем видео-конференц-связи или других средств связи с лицом, находящимся на территории РФ.
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РоссияГосдума РФОбществоЗакон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
 
 
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