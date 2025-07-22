Тарифная политика Трампа укрепляет позиции президента Бразилии, пишет FT
FT: тарифы Трампа на кофе укрепляют позиции президента Бразилии Лулы
Флаг Бразилии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Тарифная политика президента США Дональда Трампа укрепляет позиции президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, говорится в материале газеты Financial Times.
Ранее президент США угрожал Бразилии пошлинами, представляя эту меру как борьбу за справедливость в отношении своего друга и союзника - экс-президента страны Жаира Болсонару, находящегося под следствием.
"Среди главных жертв 50-процентной пошлины США на бразильские товары окажутся скотоводы и экспортеры кофе. Оба этих сектора являются оплотом Болсонару. Таким образом, Трамп укрепляет позиции Лулы, а не Болсонару", - говорится в публикации Financial Times.
Газета также отмечает непоследовательность тарифной политики Белого дома, в рамках которой пошлины вводятся против Бразилии, с которой у США профицит торгового баланса.
Лула 15 июля подписал указ о применении закона об экономической взаимности, ограничивающего деятельность иностранных компаний в ответ на пошлины США. Указ последовал за публикацией на странице Трампа в соцсети Truth Social письма о том, что США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%.
Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года из-за подозрения в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году.