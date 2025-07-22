https://ria.ru/20250722/fsb-2030549275.html

ФСБ предотвратила теракты, которые готовили агенты спецслужб Украины

ФСБ предотвратила теракты, которые готовили агенты спецслужб Украины - РИА Новости, 22.07.2025

ФСБ предотвратила теракты, которые готовили агенты спецслужб Украины

ФСБ пресекла деятельность трех пособников спецслужб Украины в ДНР, Ярославской и Липецкой областях, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T09:46:00+03:00

2025-07-22T09:46:00+03:00

2025-07-22T11:26:00+03:00

безопасность

россия

липецкая область

донецкая народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ярославль

ярославская область

терроризм

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность трех пособников спецслужб Украины в ДНР, Ярославской и Липецкой областях, сообщили в ЦОС ФСБ. "На территории Донецкой Народной Республики, Ярославской и Липецкой областей пресечена деятельность трех пособников украинских спецслужб, завербованных для участия в диверсионно-террористической деятельности посредством зарубежных интернет-мессенджеров", — заявили там.Задержанные готовили теракты, передавали данные об армии и пытались вербовать россиян. Их заключили под стражу по уголовным делам о подготовке теракта, вовлечении в террористическую деятельность и госизмене.В городе Харцызске в ДНР задержали гражданина России, причастного к подготовке убийства военнослужащего, передаче Киеву сведений о местах дислокации подразделений ВС России, а также вовлечению пользователей соцсетей в участие в деятельности украинских террористических организаций. В Ярославле задержали гражданку Украины, собиравшую по заданию украинских спецслужб самодельное взрывное устройство для подрыва на железнодорожном объекте. Кроме того, 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима пособника украинских спецслужб, задержанного в 2024 году в Липецкой области. Россиянин был причастен к поджогу пункта сбора гуманитарной помощи для нужд российских военных.

https://ria.ru/20250718/zaderzhanie-2029869658.html

https://ria.ru/20250703/terror-2026893881.html

россия

липецкая область

донецкая народная республика

ярославль

ярославская область

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Задержание в трех российских регионах пособников спецслужб Украины ФСБ показала объемное видео о том, как силовики пресекли деятельность пособников спецслужб Украины в ДНР, Ярославской и Липецкой областях. 2025-07-22T09:46 true PT3M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, липецкая область, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ярославль, ярославская область, терроризм