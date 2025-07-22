https://ria.ru/20250722/fsb-2030549275.html
ФСБ предотвратила теракты, которые готовили агенты спецслужб Украины
ФСБ предотвратила теракты, которые готовили агенты спецслужб Украины - РИА Новости, 22.07.2025
ФСБ предотвратила теракты, которые готовили агенты спецслужб Украины
ФСБ пресекла деятельность трех пособников спецслужб Украины в ДНР, Ярославской и Липецкой областях, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T09:46:00+03:00
2025-07-22T09:46:00+03:00
2025-07-22T11:26:00+03:00
безопасность
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липецкая область
донецкая народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ярославль
ярославская область
терроризм
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность трех пособников спецслужб Украины в ДНР, Ярославской и Липецкой областях, сообщили в ЦОС ФСБ. "На территории Донецкой Народной Республики, Ярославской и Липецкой областей пресечена деятельность трех пособников украинских спецслужб, завербованных для участия в диверсионно-террористической деятельности посредством зарубежных интернет-мессенджеров", — заявили там.Задержанные готовили теракты, передавали данные об армии и пытались вербовать россиян. Их заключили под стражу по уголовным делам о подготовке теракта, вовлечении в террористическую деятельность и госизмене.В городе Харцызске в ДНР задержали гражданина России, причастного к подготовке убийства военнослужащего, передаче Киеву сведений о местах дислокации подразделений ВС России, а также вовлечению пользователей соцсетей в участие в деятельности украинских террористических организаций. В Ярославле задержали гражданку Украины, собиравшую по заданию украинских спецслужб самодельное взрывное устройство для подрыва на железнодорожном объекте. Кроме того, 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима пособника украинских спецслужб, задержанного в 2024 году в Липецкой области. Россиянин был причастен к поджогу пункта сбора гуманитарной помощи для нужд российских военных.
https://ria.ru/20250718/zaderzhanie-2029869658.html
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Задержание в трех российских регионах пособников спецслужб Украины
ФСБ показала объемное видео о том, как силовики пресекли деятельность пособников спецслужб Украины в ДНР, Ярославской и Липецкой областях.
2025-07-22T09:46
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безопасность, россия, липецкая область, донецкая народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ярославль, ярославская область, терроризм
Безопасность, Россия, Липецкая область, Донецкая Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ярославль, Ярославская область, Терроризм
ФСБ предотвратила теракты, которые готовили агенты спецслужб Украины
ФСБ задержала трех пособников украинских спецслужб, готовивших теракты