https://ria.ru/20250722/fsb--2030597823.html
ФСБ задержала жителей Хабаровского края, готовивших теракт
ФСБ задержала жителей Хабаровского края, готовивших теракт - РИА Новости, 22.07.2025
ФСБ задержала жителей Хабаровского края, готовивших теракт
Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителей Хабаровского края, готовивших теракт с использованием взрывчатых веществ, сообщило ведомство. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:07:00+03:00
2025-07-22T13:07:00+03:00
2025-07-22T13:07:00+03:00
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КАЗАНЬ, 22 июл – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителей Хабаровского края, готовивших теракт с использованием взрывчатых веществ, сообщило ведомство. "Управлением ФСБ России по Республике Татарстан пресечена противоправная деятельность жителей Хабаровского края, причастных к оказанию содействия спецслужбам Украины в проведении диверсий и терактов на территории РФ. Фигуранты дела с целью получения гражданства Украины и последующего переезда на ее территорию установили контакт с сотрудниками главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, с которыми поддерживали отношения сотрудничества на конфиденциальной основе", - говорится в сообщении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ установили, что фигуранты дела получили от представителя ГУР координаты оборудованного тайника, в котором были обнаружены взрывчатые вещества и составные части СВУ для совершения террористического акта на территории Российской Федерации. УФСБ России по Татарстану возбуждено уголовное дело по статьям "Государственная измена в форме оказания иной помощи, направленной против безопасности Российской Федерации", "Террористический акт", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
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россия, украина, хабаровский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Россия, Украина, Хабаровский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
ФСБ задержала жителей Хабаровского края, готовивших теракт
ФСБ задержала в Татарстане жителей Хабаровского края, готовивших теракт