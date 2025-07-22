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Глава МВД Германии раскритиковал миграционную политику Берлина - РИА Новости, 22.07.2025
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14:43 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/frg-2030623567.html
Глава МВД Германии раскритиковал миграционную политику Берлина
Глава МВД Германии раскритиковал миграционную политику Берлина - РИА Новости, 22.07.2025
Глава МВД Германии раскритиковал миграционную политику Берлина
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт подверг критике подход берлинских властей к процедуре выдачи немецкого гражданства, при которой заявление на... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:43:00+03:00
2025-07-22T14:43:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
александр добриндт
олаф шольц
фридрих мерц
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт подверг критике подход берлинских властей к процедуре выдачи немецкого гражданства, при которой заявление на натурализацию подается в электронном виде без личного собеседования, сообщил таблоид Bild. По данным таблоида, берлинское земельное ведомство по делам иностранцев хочет достичь отметки в 40000 натурализованных граждан в этом году благодаря цифровизации процесса. В прошлом году гражданство в Берлине получили 21802 иностранца, что стало рекордом. К июлю 2025 года гражданство получили уже 20600 человек. "Личные собеседования больше не проводятся", - подтвердил изданию глава берлинского ведомства Энгельхард Мазанке. Кроме того, он заявил, что цель в 40 тысяч натурализаций является "управленческим решением". В свою очередь глава МВД Германии Добриндт не согласен с таким подходом. "Натурализация подразумевает, что заявитель выражает приверженность свободному демократическому общественному порядку и заявляет о том, что не преследует антиконституционных целей.... Я не могу себе представить, чтобы это работало без личного собеседования“, - заявил Добриндт. По данным Bild, местные власти поощряют своих сотрудников бонусами, включая возможность работы из дома, за то, что они оформляют как можно больше натурализаций. При этом, как сообщил Bild осведомленный источник, многие новые граждане практически не знают немецкий язык. "Беспокойство критиков вызывает то, что немецкий паспорт становится ненужной программой для достижения политической цели. Этот плановый показатель, вероятно, направлен прежде всего на то, чтобы облегчить работу хронически перегруженных городских органов по делам иностранцев за счет снижения части иностранцев",- пишет издание. Ранее таблоид Bild со ссылкой на проведенное в ряде крупных городов Германии исследование сообщал, что число мигрантов, получивших немецкий паспорт, может стать рекордным в 2025 году. В июне 2024 года правительство бывшего канцлера Германии Олафа Шольца приняло закон, разрешающий множественное гражданство и предусматривающий сокращение времени проживания в стране для получения гражданства ФРГ с восьми до пяти лет. Кроме того, в случае успехов в интеграции закон предусматривает получение паспорта федеративной республики уже через три года, например, при наличии особых академических или профессиональных заслуг и хорошем знании немецкого языка, соответствующая информация размещена на сайте немецкого министерства внутренних дел. Правительство Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца неоднократно критиковало миграционную политику Шольца. Новый кабинет министров ФРГ 28 мая согласовал для внесения в парламент законопроект, запрещающий получение гражданства спустя три года проживания в стране.
https://ria.ru/20250610/feoktistov-2022067712.html
https://ria.ru/20250322/migranty-2006685402.html
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в мире, германия, берлин (город), александр добриндт, олаф шольц, фридрих мерц
В мире, Германия, Берлин (город), Александр Добриндт, Олаф Шольц, Фридрих Мерц
Глава МВД Германии раскритиковал миграционную политику Берлина

Глава МВД Германии Добриндт раскритиковал упрощение процедуры выдачи гражданства

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт подверг критике подход берлинских властей к процедуре выдачи немецкого гражданства, при которой заявление на натурализацию подается в электронном виде без личного собеседования, сообщил таблоид Bild.
По данным таблоида, берлинское земельное ведомство по делам иностранцев хочет достичь отметки в 40000 натурализованных граждан в этом году благодаря цифровизации процесса. В прошлом году гражданство в Берлине получили 21802 иностранца, что стало рекордом. К июлю 2025 года гражданство получили уже 20600 человек.
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"Личные собеседования больше не проводятся", - подтвердил изданию глава берлинского ведомства Энгельхард Мазанке. Кроме того, он заявил, что цель в 40 тысяч натурализаций является "управленческим решением".
В свою очередь глава МВД Германии Добриндт не согласен с таким подходом.
"Натурализация подразумевает, что заявитель выражает приверженность свободному демократическому общественному порядку и заявляет о том, что не преследует антиконституционных целей.... Я не могу себе представить, чтобы это работало без личного собеседования“, - заявил Добриндт.
По данным Bild, местные власти поощряют своих сотрудников бонусами, включая возможность работы из дома, за то, что они оформляют как можно больше натурализаций. При этом, как сообщил Bild осведомленный источник, многие новые граждане практически не знают немецкий язык.
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"Беспокойство критиков вызывает то, что немецкий паспорт становится ненужной программой для достижения политической цели. Этот плановый показатель, вероятно, направлен прежде всего на то, чтобы облегчить работу хронически перегруженных городских органов по делам иностранцев за счет снижения части иностранцев",- пишет издание.
Ранее таблоид Bild со ссылкой на проведенное в ряде крупных городов Германии исследование сообщал, что число мигрантов, получивших немецкий паспорт, может стать рекордным в 2025 году.
В июне 2024 года правительство бывшего канцлера Германии Олафа Шольца приняло закон, разрешающий множественное гражданство и предусматривающий сокращение времени проживания в стране для получения гражданства ФРГ с восьми до пяти лет. Кроме того, в случае успехов в интеграции закон предусматривает получение паспорта федеративной республики уже через три года, например, при наличии особых академических или профессиональных заслуг и хорошем знании немецкого языка, соответствующая информация размещена на сайте немецкого министерства внутренних дел.
Правительство Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца неоднократно критиковало миграционную политику Шольца. Новый кабинет министров ФРГ 28 мая согласовал для внесения в парламент законопроект, запрещающий получение гражданства спустя три года проживания в стране.
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