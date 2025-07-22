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Министр культуры Франции предстанет перед судом

Министр культуры Франции предстанет перед судом - РИА Новости, 22.07.2025

Министр культуры Франции предстанет перед судом

Министр культуры Франции и претендент на кресло мэра Парижа Рашида Дати предстанет перед судом по обвинениям в коррупции, сообщило агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T20:21:00+03:00

2025-07-22T20:21:00+03:00

2025-07-22T20:21:00+03:00

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ПАРИЖ, 22 июл – РИА Новости. Министр культуры Франции и претендент на кресло мэра Парижа Рашида Дати предстанет перед судом по обвинениям в коррупции, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный источник. "Во вторник, 22 июля, парижские следственные судьи постановили передать в уголовный суд дела министра культуры Рашиды Дати и бывшего главы Renault-Nissan Карлоса Гона по обвинению в коррупции и торговле влиянием", - сообщило СМИ. Следствие против 59-летней Дати идет с 2021 года. Ее обвиняют в коррупции и торговле влиянием. Финансовая прокуратура Франции считает, что в 2009-2011 годы она получила 900 тысяч евро от компании Renault, чьи интересы лоббировала, будучи депутатом Европарламента (2009-2019). Близкую к Макрону Дати считают одной из ключевых фигур правительства премьера Франсуа Байру, она также неоднократно заявляла о намерении бороться за пост мэра Парижа на муниципальных выборах в 2026 году. Дати отвергает все обвинения в свой адрес. Несмотря на статус подсудимой, она останется в кабмине, заявил агентству источник в Елисейском дворце. "Президент Республики принял к сведению решение о передаче дела Рашиды Дати в уголовный суд. Поскольку передача дела не является обвинительным приговором, она продолжает свою работу в правительстве", - сообщили в окружении президента. Первое слушание намечено на 29 сентября, на нем должны определить дату судебных заседаний. Согласно источнику СМИ, они могут быть назначены на период после выборов в марте 2026 года. Ранее суд отклонил прошение Дати о закрытии дела против нее. Дати стала первым политиком из иммигрантской среды, занявшим столь высокий пост в правительстве Франции. Она родилась в неблагополучной семье алжирки и марокканца, в которой было 11 детей. Двое братьев Дати отбывали тюремные сроки за торговлю наркотиками.

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в мире, франция, париж, карлос гон, франсуа байру, renault nissan (альянс), европарламент