https://ria.ru/20250722/frantsiya-2030720395.html
Министр культуры Франции предстанет перед судом
Министр культуры Франции предстанет перед судом - РИА Новости, 22.07.2025
Министр культуры Франции предстанет перед судом
Министр культуры Франции и претендент на кресло мэра Парижа Рашида Дати предстанет перед судом по обвинениям в коррупции, сообщило агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T20:21:00+03:00
2025-07-22T20:21:00+03:00
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ПАРИЖ, 22 июл – РИА Новости. Министр культуры Франции и претендент на кресло мэра Парижа Рашида Дати предстанет перед судом по обвинениям в коррупции, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный источник. "Во вторник, 22 июля, парижские следственные судьи постановили передать в уголовный суд дела министра культуры Рашиды Дати и бывшего главы Renault-Nissan Карлоса Гона по обвинению в коррупции и торговле влиянием", - сообщило СМИ. Следствие против 59-летней Дати идет с 2021 года. Ее обвиняют в коррупции и торговле влиянием. Финансовая прокуратура Франции считает, что в 2009-2011 годы она получила 900 тысяч евро от компании Renault, чьи интересы лоббировала, будучи депутатом Европарламента (2009-2019). Близкую к Макрону Дати считают одной из ключевых фигур правительства премьера Франсуа Байру, она также неоднократно заявляла о намерении бороться за пост мэра Парижа на муниципальных выборах в 2026 году. Дати отвергает все обвинения в свой адрес. Несмотря на статус подсудимой, она останется в кабмине, заявил агентству источник в Елисейском дворце. "Президент Республики принял к сведению решение о передаче дела Рашиды Дати в уголовный суд. Поскольку передача дела не является обвинительным приговором, она продолжает свою работу в правительстве", - сообщили в окружении президента. Первое слушание намечено на 29 сентября, на нем должны определить дату судебных заседаний. Согласно источнику СМИ, они могут быть назначены на период после выборов в марте 2026 года. Ранее суд отклонил прошение Дати о закрытии дела против нее. Дати стала первым политиком из иммигрантской среды, занявшим столь высокий пост в правительстве Франции. Она родилась в неблагополучной семье алжирки и марокканца, в которой было 11 детей. Двое братьев Дати отбывали тюремные сроки за торговлю наркотиками.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция, париж, карлос гон, франсуа байру, renault nissan (альянс), европарламент
В мире, Франция, Париж, Карлос Гон, Франсуа Байру, Renault Nissan (альянс), Европарламент
Министр культуры Франции предстанет перед судом
Главу министерства культуры Франции Дати будут судить за коррупцию
ПАРИЖ, 22 июл – РИА Новости. Министр культуры Франции и претендент на кресло мэра Парижа Рашида Дати предстанет перед судом по обвинениям в коррупции, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на судебный источник.
"Во вторник, 22 июля, парижские следственные судьи постановили передать в уголовный суд дела министра культуры Рашиды Дати и бывшего главы Renault-Nissan Карлоса Гона
по обвинению в коррупции и торговле влиянием", - сообщило СМИ.
Следствие против 59-летней Дати идет с 2021 года. Ее обвиняют в коррупции и торговле влиянием. Финансовая прокуратура Франции
считает, что в 2009-2011 годы она получила 900 тысяч евро от компании Renault
, чьи интересы лоббировала, будучи депутатом Европарламента
(2009-2019).
Близкую к Макрону Дати считают одной из ключевых фигур правительства премьера Франсуа Байру
, она также неоднократно заявляла о намерении бороться за пост мэра Парижа
на муниципальных выборах в 2026 году.
Дати отвергает все обвинения в свой адрес. Несмотря на статус подсудимой, она останется в кабмине, заявил агентству источник в Елисейском дворце.
"Президент Республики принял к сведению решение о передаче дела Рашиды Дати в уголовный суд. Поскольку передача дела не является обвинительным приговором, она продолжает свою работу в правительстве", - сообщили в окружении президента.
Первое слушание намечено на 29 сентября, на нем должны определить дату судебных заседаний. Согласно источнику СМИ, они могут быть назначены на период после выборов в марте 2026 года.
Ранее суд отклонил прошение Дати о закрытии дела против нее.
Дати стала первым политиком из иммигрантской среды, занявшим столь высокий пост в правительстве Франции. Она родилась в неблагополучной семье алжирки и марокканца, в которой было 11 детей. Двое братьев Дати отбывали тюремные сроки за торговлю наркотиками.