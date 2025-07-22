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Ассоциация "Народный фермер" появилась в Томской области - РИА Новости, 22.07.2025
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12:54 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/fermer-2030593404.html
Ассоциация "Народный фермер" появилась в Томской области
Ассоциация "Народный фермер" появилась в Томской области - РИА Новости, 22.07.2025
Ассоциация "Народный фермер" появилась в Томской области
Министерство юстиции РФ зарегистрировало ассоциацию сельскохозяйственных товаропроизводителей "Народный фермер Томской области", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T12:54:00+03:00
2025-07-22T12:54:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ зарегистрировало ассоциацию сельскохозяйственных товаропроизводителей "Народный фермер Томской области", сообщает пресс-служба правительства региона. Инициаторами создания региональной организации выступили сами фермеры при поддержке областного центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации. В числе учредителей – растениеводы, пчеловоды, животноводы и птицеводы региона. Ассоциация создана с целью координации деятельности фермеров для содействия росту малых форм хозяйствования на селе и повышения престижа сельской жизни. "Объединение фермеров позволит эффективно решать текущие проблемы на государственном и региональном уровне, сотрудничать и обмениваться опытом с другими участниками аграрного рынка. Мы стремимся создать благоприятную и конкурентоспособную среду для развития сельского хозяйства в Томской области", – сказал фермер, председатель ассоциации Александр Румянцев, его слова приводит пресс-служба. В планах региональной ассоциации — подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве со всероссийской ассоциацией "Народный фермер".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , томская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Томская область
Ассоциация "Народный фермер" появилась в Томской области

Ассоциация сельхозпроизводителей "Народный фермер" создана в Томской области

© Depositphotos.com / GrafvisionПчеловод на пасеке
Пчеловод на пасеке - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Depositphotos.com / Grafvision
Пчеловод на пасеке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ зарегистрировало ассоциацию сельскохозяйственных товаропроизводителей "Народный фермер Томской области", сообщает пресс-служба правительства региона.
Инициаторами создания региональной организации выступили сами фермеры при поддержке областного центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации. В числе учредителей – растениеводы, пчеловоды, животноводы и птицеводы региона.
Ассоциация создана с целью координации деятельности фермеров для содействия росту малых форм хозяйствования на селе и повышения престижа сельской жизни.
"Объединение фермеров позволит эффективно решать текущие проблемы на государственном и региональном уровне, сотрудничать и обмениваться опытом с другими участниками аграрного рынка. Мы стремимся создать благоприятную и конкурентоспособную среду для развития сельского хозяйства в Томской области", – сказал фермер, председатель ассоциации Александр Румянцев, его слова приводит пресс-служба.
В планах региональной ассоциации — подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве со всероссийской ассоциацией "Народный фермер".
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