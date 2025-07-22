https://ria.ru/20250722/evropa-2030441639.html

Просто и эффективно: Европа готова решить демографический вопрос

Просто и эффективно: Европа готова решить демографический вопрос - РИА Новости, 22.07.2025

Просто и эффективно: Европа готова решить демографический вопрос

Кошки не рожают на взлетно-посадочной полосе. Кошки рожают в тихом месте, где готовят себе гнездышко, в котором новорожденным котятам безопасно. И привычно... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T08:00:00+03:00

2025-07-22T08:00:00+03:00

2025-07-22T15:20:00+03:00

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Кошки не рожают на взлетно-посадочной полосе. Кошки рожают в тихом месте, где готовят себе гнездышко, в котором новорожденным котятам безопасно. И привычно. Кошки следуют инстинкту продолжения рода миллионы лет.Сегодня европейские женщины (и европейские мужчины) не в состоянии обеспечить себе безопасные условия, чтобы рожать и воспитывать детей.Европейские политики потребовали от тех и от других то, что не согласились бы делать даже европейские кошки.Вначале "глубинное государство" изничтожило семью, потом оно сознательно и жестко обесценило женщин — продолжательниц рода, предложив вместо них любоваться и восторгаться трансгендерами, и то же "глубинное государство" изничтожило мужчин-защитников. Семьи, страны и женщин. Обвинив их всех скопом в "токсичной маскулинности".А потом те же самые глобалисты пришли и сказали: "Дамы, фрау и прочие фрекен, теперь бегом, прыжками — и на забор. Давайте, рожайте — и побыстрее. А то у нас бюджеты трещат по швам и пенсии платить нечем".Европейки и европейцы — те, кто относится к коренному населению "райского сада", послали этих глобалистов в путешествие по известному маршруту, не желая поддерживать подобное унизительное требование "садовников".Демографические проблемы сегодня в ЕС настолько страшны своей глубиной и тотальной нерешаемостью, что любой мало-мальски обладающий властью, кто их хотя бы упомянет, будет проклят глобалистами и их присными.У глобалистов начало гореть жарко и знатно, ведь отказ европейских женщин и их проклятия не снизят острейшей необходимости платить пенсии, пусть уже сожранные инфляцией, европейским старикам. Количество пожилых и очень пожилых постоянно растет, увеличиваясь, в отличие от количества младенцев, а также юных и молодых, по экспоненте.Поставленная, чтобы обеспечить витринность европейского образа жизни, задача увеличения продолжительности этой самой жизни выполнена.Сегодня в "райском саду" живут или долго, или очень долго. Десятки миллионов долго живущих пенсионеров нуждаются в еде, тепле, крове, медобслуживании. Денег на это уже не хватает — и катастрофически. Пенсионные реформы должного результата экономии бюджета не дали. Поэтому сегодня, чтобы "райский сад" не обезлюдел окончательно, для повышения рождаемости (и решения демографического уравнения, где в ответе нужно получить минимум 2,5 ребенка на женщину) решено привлечь нелегалов.Еэсовская мейнстримная медийка называет их мигрантами, как ей и указано, но на самом деле это те, кто обосновался в ЕС, не имея для этого ни малейших оснований.Практически единственная для таких людей возможность получить то, что они хотят (ВНЖ, а затем и европейское гражданство), — это родить ребенка. Дети становятся не только способом легализации, но и источником доходов. Минимальных, но эти деньги лучше, чем ничего. Так глобалисты приступили к осуществлению второго этапа их абсолютно иезуитского — иначе и не скажешь — плана.Они замещают титульные европейские нации пришлыми персонажами. Эти пришлые разбавляют нынешний средний класс, пока еще хранящий прежние ценности прежней жизни. Той, где семья — опора. Где мужчины и женщины существуют в определенной гармонии, где имеется уважение традиций и их передача от поколения к поколению.Но этот старый мир то тут, то там уже дал трещины и потерял устойчивость. В результате в поле боя соперничающих этнических банд, ставящих свое происхождение неизмеримо выше полученного гражданства, превратились не только городские улицы европейских мегаполисов, но и совсем небольшие населенные пункты и даже европейские деревни, прежде вызывавшие у наших российских евроидеалистов нешуточный восторг.В этих деревнях — вне зависимости от воли и желания местных — размещены пункты приема нелегалов. Дальше схема понятна. Нелегалы начинают — при постоянной промывке их мозгов разнообразными "промигрантскими" НКО — делать детей.На упомянутые НКО в Европе тратятся совершенно астрономические суммы — и абсолютно официально. Только мэрия и только одного Парижа отправила за год в эту бездонную (и потому абсолютно коррумпированную) бочку 300 миллионов евро. И это — текущая, легальная и приветствуемая практика в любой стране "райского сада", за исключением лишь Венгрии и Польши.Десять лет назад, когда сама (и бездетная, это важно) Ангела Меркель единолично и абсолютистски открыла границы ЕС для нелегалов, наиболее догадливые сказали, почти буквально процитировав знаменитую реплику булгаковского персонажа о пропаже "калабуховского дома". И их затравили в прессе так, что мало не показалось. А именно эти люди, считавшие, что глобалистские элиты решили расправиться с европейцами, оказались правы.Механизмы уничтожения женщин, мужчин, детей, семей и замещения всех перечисленных кланами и бандами сегодня вошли в силу, и они — под любыми предлогами — продолжатся.Чем дальше и чем глубже будет внутриполитический кризис ЕС, тем меньше коренных европейцев решатся заводить детей. Они, как кошки, откажутся иметь потомство в категорически небезопасном для этого окружении и обществе.И если вектор на размывание европейских корней, традиционных ценностей и традиционного же населения не изменится (а пока для этого нет ни малейших предпосылок), Европы просто не станет. Раньше, чем это можно себе представить.

https://ria.ru/20250523/evropa-2018693638.html

https://ria.ru/20250704/niderlandy-2027318690.html

https://ria.ru/20250417/tramp-2011921357.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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в мире, аналитика, европа, евросоюз, ангела меркель, мигранты