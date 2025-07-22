https://ria.ru/20250722/evrodeputat-2030577542.html

Евродепутат прокомментировал отмену концерта Гергиева в Италии

Евродепутат прокомментировал отмену концерта Гергиева в Италии - РИА Новости, 22.07.2025

Евродепутат прокомментировал отмену концерта Гергиева в Италии

Отмена концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии по решению концертной площадки раскрывает лицемерие политики двойных стандартов, заявил... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T11:52:00+03:00

2025-07-22T11:52:00+03:00

2025-07-22T11:52:00+03:00

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Отмена концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии по решению концертной площадки раскрывает лицемерие политики двойных стандартов, заявил евродепутат от оппозиционного "Движения 5 звезд" Данило Делла Валле. "Серьёзный поступок, замаскированный под "этический принцип", который, тем не менее, раскрывает все лицемерие политики двойных стандартов", - написал евродепутат на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В прикрепленном к публикации видеообращении он подчеркнул, что на этом же фестивале выступит известный израильский дирижер Даниэль Орен, которого неоднократно просили занять позицию в отношении "геноцида, происходящего в Газе", но он не делал заявления по этой теме. Данило Делла Валле также заявил, что поддержавшие решение, в том числе представители партии "Братья Италии" и оппозиционной Демократической партии после отмены концерта "празднуют так, словно положили конец конфликту между Россией и Украиной". По его словам, подобные решения лишь "усугубляют ситуацию с политической и дипломатической точки зрения". Он добавил, что для Казерты отмена концерта является "упущенной возможностью". В понедельник дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии без объяснения причин. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно было состояться 27 июля. После объявления о концерте маэстро антироссийские политики и провокаторы в соцсетях запустили кампанию по его отмене. К этой волне присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева. Посол России в Риме Алексей Парамонов в свою очередь заявил, что правительство Италии подчиняет культурную политику требованиям украинских мигрантов и их политического лобби от оппозиции.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250721/oppozitsija-2030484908.html

https://ria.ru/20250721/gergiev-2030407368.html

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италия, россия, рим, валерий гергиев, алексей парамонов, движение 5 звезд, братья италии, в мире