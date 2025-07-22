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В Таллине на здание Дома писателей вывесили флаг Эстонской ССР - РИА Новости, 22.07.2025
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22:37 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/estoniya-2030730775.html
В Таллине на здание Дома писателей вывесили флаг Эстонской ССР
В Таллине на здание Дома писателей вывесили флаг Эстонской ССР - РИА Новости, 22.07.2025
В Таллине на здание Дома писателей вывесили флаг Эстонской ССР
Депутат парламента Эстонии Яак Валге и эстонский поэт Андрес Ауле вывесили флаг Эстонской ССР на здание Дома писателей в центре Таллина, сообщает портал Delfi... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T22:37:00+03:00
2025-07-22T22:37:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат парламента Эстонии Яак Валге и эстонский поэт Андрес Ауле вывесили флаг Эстонской ССР на здание Дома писателей в центре Таллина, сообщает портал Delfi со ссылкой на депутата и полицию. "Сегодня во второй половине дня двое мужчин вывесили на стене Дома писателей в Таллинне флаг ЭССР. Депутат Рийгикогу (парламента Эстонии - ред.) Яак Валге подтвердил ..., что за этим поступком стоят он и писатель Андрес Ауле", - говорится в сообщении. Согласно порталу, полиция изъяла флаг и уточняет обстоятельства произошедшего. Парламент Эстонии в 2022 году принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием якобы актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1,2 тысячи евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро. В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.
https://ria.ru/20250716/estoniya-2029560696.html
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в мире, эстония, таллин, россия
В мире, Эстония, Таллин, Россия
В Таллине на здание Дома писателей вывесили флаг Эстонской ССР

Двое мужчин вывесили флаг Эстонской ССР на здание Дома писателей в Таллине

CC BY 2.0 / Sergei Gussev / Panorama of Tallinn, Harjumaa, EstoniaВид на Таллин
Вид на Таллин - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
CC BY 2.0 / Sergei Gussev / Panorama of Tallinn, Harjumaa, Estonia
Вид на Таллин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутат парламента Эстонии Яак Валге и эстонский поэт Андрес Ауле вывесили флаг Эстонской ССР на здание Дома писателей в центре Таллина, сообщает портал Delfi со ссылкой на депутата и полицию.
"Сегодня во второй половине дня двое мужчин вывесили на стене Дома писателей в Таллинне флаг ЭССР. Депутат Рийгикогу (парламента Эстонии - ред.) Яак Валге подтвердил ..., что за этим поступком стоят он и писатель Андрес Ауле", - говорится в сообщении.
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Согласно порталу, полиция изъяла флаг и уточняет обстоятельства произошедшего.
Парламент Эстонии в 2022 году принял закон о запрете использования "враждебной символики". Закон предусматривает наказание за публичную демонстрацию символов, связанных с поддержкой или оправданием якобы актов агрессии, геноцида, преступления против человечества или военного преступления. Наказание может назначаться в виде денежного штрафа до 1,2 тысячи евро или ареста. В случае юридических лиц штраф может составить до 32 тысяч евро.
В законе не называются конкретные символы, но полиция пояснила, что "враждебной символикой" считаются георгиевские ленты, символ "Z", флаги и гербы России и СССР, а также советская военная форма.
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