https://ria.ru/20250722/estoniya-2030559758.html

Власти Таллина утвердили переименование Центра русской культуры

Власти Таллина утвердили переименование Центра русской культуры - РИА Новости, 22.07.2025

Власти Таллина утвердили переименование Центра русской культуры

Власти столица Эстонии Таллина утвердили переименование Центра русской культуры (ЦРК) в культурный центр "Мере" и его передачу местному культурному центру... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T10:28:00+03:00

2025-07-22T10:28:00+03:00

2025-07-22T10:38:00+03:00

эстония

таллин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030560567_0:20:2890:1646_1920x0_80_0_0_dc919794c193de76442e42d4387264d1.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти столица Эстонии Таллина утвердили переименование Центра русской культуры (ЦРК) в культурный центр "Мере" и его передачу местному культурному центру "Котел культуры", информирует телерадиокомпания ERR. "Большинство депутатов столичного горсобрания проголосовали за объединение Центра русской культуры (ЦРК) и центра культуры "Сальме" под руководством "Котла культуры" (творческий центр - ред.)", - говорится в сообщении. Издание Postimees уточняет, что решение поддержали 40 членов городского собрания, 33 выступили против, и один воздержался. Как добавляет издание, "Центр русской культуры" не будет ликвидирован, но получит название "Центр культуры Мере". Ранее руководители творческих коллективов, работающих в ЦРК, заявили, что его упразднение в нынешнем виде "приведет к потере важного очага культуры, что неизбежно станет шагом к маргинализации общества", как сообщала телерадиокомпания ERR со ссылкой на их обращение. Телерадиокомпания ERR 3 июня сообщила, что власти Таллина одобрили переименование Центра русской культуры (ЦРК) в культурный центр "Мере" и его передачу другому культурному центру в рамках нового проекта. В апреле портал Delfi сообщил, что таллинские власти также демонтировали советскую символику с фасада здания ЦРК. По данным ERR, впервые о том, что Центр русской культуры может прекратить существовать в качестве отдельного учреждения, начали говорить еще в январе.

https://ria.ru/20250714/estoniya-2029052959.html

https://ria.ru/20250714/teatr-2028957345.html

эстония

таллин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эстония, таллин, в мире