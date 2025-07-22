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Власти Таллина утвердили переименование Центра русской культуры - РИА Новости, 22.07.2025
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10:28 22.07.2025 (обновлено: 10:38 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/estoniya-2030559758.html
Власти Таллина утвердили переименование Центра русской культуры
Власти Таллина утвердили переименование Центра русской культуры - РИА Новости, 22.07.2025
Власти Таллина утвердили переименование Центра русской культуры
Власти столица Эстонии Таллина утвердили переименование Центра русской культуры (ЦРК) в культурный центр "Мере" и его передачу местному культурному центру... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:28:00+03:00
2025-07-22T10:38:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти столица Эстонии Таллина утвердили переименование Центра русской культуры (ЦРК) в культурный центр "Мере" и его передачу местному культурному центру "Котел культуры", информирует телерадиокомпания ERR. "Большинство депутатов столичного горсобрания проголосовали за объединение Центра русской культуры (ЦРК) и центра культуры "Сальме" под руководством "Котла культуры" (творческий центр - ред.)", - говорится в сообщении. Издание Postimees уточняет, что решение поддержали 40 членов городского собрания, 33 выступили против, и один воздержался. Как добавляет издание, "Центр русской культуры" не будет ликвидирован, но получит название "Центр культуры Мере". Ранее руководители творческих коллективов, работающих в ЦРК, заявили, что его упразднение в нынешнем виде "приведет к потере важного очага культуры, что неизбежно станет шагом к маргинализации общества", как сообщала телерадиокомпания ERR со ссылкой на их обращение. Телерадиокомпания ERR 3 июня сообщила, что власти Таллина одобрили переименование Центра русской культуры (ЦРК) в культурный центр "Мере" и его передачу другому культурному центру в рамках нового проекта. В апреле портал Delfi сообщил, что таллинские власти также демонтировали советскую символику с фасада здания ЦРК. По данным ERR, впервые о том, что Центр русской культуры может прекратить существовать в качестве отдельного учреждения, начали говорить еще в январе.
https://ria.ru/20250714/estoniya-2029052959.html
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эстония, таллин, в мире
Эстония, Таллин, В мире
Власти Таллина утвердили переименование Центра русской культуры

Власти Таллина утвердили переименование и передачу Центра русской культуры

CC BY 3.0 / Iifar / Tallinn, laevastiku Ohvitseride MajaЦентр русской культуры в Таллине
Центр русской культуры в Таллине - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
CC BY 3.0 / Iifar / Tallinn, laevastiku Ohvitseride Maja
Центр русской культуры в Таллине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Власти столица Эстонии Таллина утвердили переименование Центра русской культуры (ЦРК) в культурный центр "Мере" и его передачу местному культурному центру "Котел культуры", информирует телерадиокомпания ERR.
"Большинство депутатов столичного горсобрания проголосовали за объединение Центра русской культуры (ЦРК) и центра культуры "Сальме" под руководством "Котла культуры" (творческий центр - ред.)", - говорится в сообщении.
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Издание Postimees уточняет, что решение поддержали 40 членов городского собрания, 33 выступили против, и один воздержался. Как добавляет издание, "Центр русской культуры" не будет ликвидирован, но получит название "Центр культуры Мере".
Ранее руководители творческих коллективов, работающих в ЦРК, заявили, что его упразднение в нынешнем виде "приведет к потере важного очага культуры, что неизбежно станет шагом к маргинализации общества", как сообщала телерадиокомпания ERR со ссылкой на их обращение.
Телерадиокомпания ERR 3 июня сообщила, что власти Таллина одобрили переименование Центра русской культуры (ЦРК) в культурный центр "Мере" и его передачу другому культурному центру в рамках нового проекта. В апреле портал Delfi сообщил, что таллинские власти также демонтировали советскую символику с фасада здания ЦРК. По данным ERR, впервые о том, что Центр русской культуры может прекратить существовать в качестве отдельного учреждения, начали говорить еще в январе.
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