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ЕС напомнил Киеву, на каких условиях выделяет финансовую помощь - РИА Новости, 22.07.2025
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15:11 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/es-2030633095.html
ЕС напомнил Киеву, на каких условиях выделяет финансовую помощь
ЕС напомнил Киеву, на каких условиях выделяет финансовую помощь - РИА Новости, 22.07.2025
ЕС напомнил Киеву, на каких условиях выделяет финансовую помощь
В ЕС на фоне решения украинской Рады, по сути уничтожившего независимость национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T15:11:00+03:00
2025-07-22T15:11:00+03:00
в мире
украина
киев
брюссель
руслан стефанчук
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. В ЕС на фоне решения украинской Рады, по сути уничтожившего независимость национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили об обеспокоенности и напомнили, что выделяют Киеву большую финансовую помощь при условии проведения реформ и "демократического управления". "Я могу сказать, что Евросоюз обеспокоен недавними действиями Украины в отношении ее антикоррупционных институтов, непосредственно Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Эти институты имеют решающее значение для программы реформ в Украине и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общества", - заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. Он также напомнил, что финансы Брюссель предоставляет Киеву при условии проведения реформ и осуществления "демократического управления". "ЕС предоставляет Украине значительную финансовую помощь при условии прогресса в обеспечении прозрачности, судебной реформы и демократического управления. Вступление Украины в ЕС потребует наличие мощного потенциала для борьбы с коррупцией и обеспечение институциональной устойчивости. ЕС продолжит следить за ситуацией и поддерживать верховенство закона на Украине", - пояснил представитель ЕК. Ранее во вторник, как сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк, Рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позднее Железняк сообщил, что законопроект с урезанием полномочий НАБУ и САП спикер Рады Руслан Стефанчук и Владимир Зеленский подпишут уже сегодня. Депутат также заявил, что зарегистрировал блокирующее постановление по указанному законопроекту. "Согласно регламенту сейчас спикер не имеет право подписать эти изменения. Но я убежден, что будут пытаться это подписать не через два дня, а сегодня. Их план все сделать, пока не прилетело от международных партнеров", - подчеркнул парламентарий. Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013333471.html
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в мире, украина, киев, брюссель, руслан стефанчук, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз, служба безопасности украины
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Евросоюз, Служба безопасности Украины
ЕС напомнил Киеву, на каких условиях выделяет финансовую помощь

ЕК: ЕС выделяет Киеву большую финансовую помощь при условии проведения реформ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. В ЕС на фоне решения украинской Рады, по сути уничтожившего независимость национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили об обеспокоенности и напомнили, что выделяют Киеву большую финансовую помощь при условии проведения реформ и "демократического управления".
"Я могу сказать, что Евросоюз обеспокоен недавними действиями Украины в отношении ее антикоррупционных институтов, непосредственно Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Эти институты имеют решающее значение для программы реформ в Украине и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общества", - заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье.
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Он также напомнил, что финансы Брюссель предоставляет Киеву при условии проведения реформ и осуществления "демократического управления". "ЕС предоставляет Украине значительную финансовую помощь при условии прогресса в обеспечении прозрачности, судебной реформы и демократического управления. Вступление Украины в ЕС потребует наличие мощного потенциала для борьбы с коррупцией и обеспечение институциональной устойчивости. ЕС продолжит следить за ситуацией и поддерживать верховенство закона на Украине", - пояснил представитель ЕК.
Ранее во вторник, как сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк, Рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Позднее Железняк сообщил, что законопроект с урезанием полномочий НАБУ и САП спикер Рады Руслан Стефанчук и Владимир Зеленский подпишут уже сегодня. Депутат также заявил, что зарегистрировал блокирующее постановление по указанному законопроекту. "Согласно регламенту сейчас спикер не имеет право подписать эти изменения. Но я убежден, что будут пытаться это подписать не через два дня, а сегодня. Их план все сделать, пока не прилетело от международных партнеров", - подчеркнул парламентарий.
Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки работники службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
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