Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, на что направлен запрет поиска экстремистских материалов - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/ekspert-2030696386.html
Эксперт объяснил, на что направлен запрет поиска экстремистских материалов
Эксперт объяснил, на что направлен запрет поиска экстремистских материалов - РИА Новости, 22.07.2025
Эксперт объяснил, на что направлен запрет поиска экстремистских материалов
Закон о запрете поиска экстремистских материалов в интернете, в том числе с VPN, направлен на борьбу с мошенничеством и преступлениями в России, связанными с... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T18:19:00+03:00
2025-07-22T18:19:00+03:00
общество
россия
владимир зыков
максут шадаев
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:378:4076:2671_1920x0_80_0_0_06fc7bc2122be395b1cf7c5dca8fbdcc.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Закон о запрете поиска экстремистских материалов в интернете, в том числе с VPN, направлен на борьбу с мошенничеством и преступлениями в России, связанными с передачей телефонных номеров и аккаунтов, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Госдума во вторник приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. "На что направлена закон: на борьбу с распространением экстремистского контента через интернет, борьбой с использованием VPN для доступа к запрещенной информации и борьбой с мошенничеством и преступлениями, связанными с передачей телефонных номеров и аккаунтов", - сказал Зыков. Он объяснил, что, если при совершении преступления использовался VPN, то это будет считаться отягчающим обстоятельством. Закон в том числе направлен на то, чтобы россияне были осведомлены, с кем именно ведут диалог. Согласно принятому Госдумой закону, за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, на защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно. Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* (деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы. Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.* деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html
https://ria.ru/20250722/shadaev-2030633311.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_230:0:3846:2712_1920x0_80_0_0_4af7e48146ea8d33420c18ee4163e8ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир зыков, максут шадаев, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook
Общество, Россия, Владимир Зыков, Максут Шадаев, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Facebook
Эксперт объяснил, на что направлен запрет поиска экстремистских материалов

Зыков: запрет поиска экстремистских материалов направлен на борьбу с мошенниками

© Pixabay / StockSnapРабота в интернете
Работа в интернете - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Pixabay / StockSnap
Работа в интернете. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Закон о запрете поиска экстремистских материалов в интернете, в том числе с VPN, направлен на борьбу с мошенничеством и преступлениями в России, связанными с передачей телефонных номеров и аккаунтов, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Госдума во вторник приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN.
Девушка на платформе станции Хорошевская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Что будет с Инстаграмом* и VPN для россиян: главные вопросы о новом законе
Вчера, 16:06
"На что направлена закон: на борьбу с распространением экстремистского контента через интернет, борьбой с использованием VPN для доступа к запрещенной информации и борьбой с мошенничеством и преступлениями, связанными с передачей телефонных номеров и аккаунтов", - сказал Зыков.
Он объяснил, что, если при совершении преступления использовался VPN, то это будет считаться отягчающим обстоятельством. Закон в том числе направлен на то, чтобы россияне были осведомлены, с кем именно ведут диалог.
Согласно принятому Госдумой закону, за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, на защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно.
Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* (деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы.
Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.
* деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Шадаев оценил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов
Вчера, 15:14
 
ОбществоРоссияВладимир ЗыковМаксут ШадаевГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Facebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала