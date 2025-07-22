https://ria.ru/20250722/ekspert-2030696386.html

Эксперт объяснил, на что направлен запрет поиска экстремистских материалов

Эксперт объяснил, на что направлен запрет поиска экстремистских материалов - РИА Новости, 22.07.2025

Эксперт объяснил, на что направлен запрет поиска экстремистских материалов

Закон о запрете поиска экстремистских материалов в интернете, в том числе с VPN, направлен на борьбу с мошенничеством и преступлениями в России, связанными с... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T18:19:00+03:00

2025-07-22T18:19:00+03:00

2025-07-22T18:19:00+03:00

общество

россия

владимир зыков

максут шадаев

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Закон о запрете поиска экстремистских материалов в интернете, в том числе с VPN, направлен на борьбу с мошенничеством и преступлениями в России, связанными с передачей телефонных номеров и аккаунтов, рассказал РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Госдума во вторник приняла закон о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. "На что направлена закон: на борьбу с распространением экстремистского контента через интернет, борьбой с использованием VPN для доступа к запрещенной информации и борьбой с мошенничеством и преступлениями, связанными с передачей телефонных номеров и аккаунтов", - сказал Зыков. Он объяснил, что, если при совершении преступления использовался VPN, то это будет считаться отягчающим обстоятельством. Закон в том числе направлен на то, чтобы россияне были осведомлены, с кем именно ведут диалог. Согласно принятому Госдумой закону, за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, на защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно. Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* (деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы. Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведется Минюстом РФ. Туда включаются материалы по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысячи позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.* деятельность Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250722/zakon-2029755493.html

https://ria.ru/20250722/shadaev-2030633311.html

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общество, россия, владимир зыков, максут шадаев, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook