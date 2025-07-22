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Эксперт оценил последствия изменения "АвтоВАЗом" рабочей недели - РИА Новости, 22.07.2025
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10:30 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/ekspert-2030560209.html
Эксперт оценил последствия изменения "АвтоВАЗом" рабочей недели
Эксперт оценил последствия изменения "АвтоВАЗом" рабочей недели - РИА Новости, 22.07.2025
Эксперт оценил последствия изменения "АвтоВАЗом" рабочей недели
Возможный переход производственных предприятий "АвтоВАЗа" на четырехдневную рабочую неделю этой осенью не станет причиной повышения цен на автомобили Lada,... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:30:00+03:00
2025-07-22T10:30:00+03:00
экономика
максим кадаков
автоваз
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Возможный переход производственных предприятий "АвтоВАЗа" на четырехдневную рабочую неделю этой осенью не станет причиной повышения цен на автомобили Lada, поделился мнением с РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков. Ранее во вторник автопроизводитель сообщил, что в начале осени рассмотрит возможность сокращения с 29 сентября рабочей недели на производственных площадках до четырех дней с пяти, принять решение планируется после анализа тенденций авторынка и сопутствующих экономических факторов. "Я думаю, что на цены это влиять не будет, скорее всего, по крайней мере, в ближнесрочной перспективе, в перспективе конца года. Будут влиять другие вещи", - сказал Кадаков, отвечая на вопрос, повлияет ли "четырехдневка" на цены на автомобили Lada. Эксперт отметил, что в целом такое явление, как сокращение рабочей недели и объемов производства, как правило, ведет к росту цен. "Но это теория. А практика такова, что на складах много нереализованных автомобилей, это вообще в стране, не только у "АвтоВАЗа". И понятно, что если и у "Лады" есть непроданные машины, и у конкурентов есть непроданные машины, то общий товар на рынке сейчас очень большой, около 400 тысяч автомобилей, которых при таком темпе хватит почти до конца года, ну или около того", - добавил Кадаков. "АвтоВАЗ", по его словам, может поднять цены на машины в размере инфляции, но это не будет зависеть от сокращения рабочей недели - данный фактор "компенсируется" затовариванием. Эксперт также отметил, что для такого крупного предприятия, как "АвтоВАЗ", изменение режима работы является сложным процессом, так как объем поставок комплектующих определяется примерно за полгода. "Поэтому, когда сегодня выходит пресс-релиз о вот этом возможном решении в сентябре, это значит, что они думали об этом еще раньше. Потому что, образно говоря, в начале года они законтрактовали комплектующие на производство летом, например", - уточнил он.
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экономика, максим кадаков, автоваз
Экономика, Максим Кадаков, АвтоВАЗ
Эксперт оценил последствия изменения "АвтоВАЗом" рабочей недели

Кадаков: переход "АвтоВАЗа" на четырехдневку не повлияет на цены автомобилей

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ"
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ". Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Возможный переход производственных предприятий "АвтоВАЗа" на четырехдневную рабочую неделю этой осенью не станет причиной повышения цен на автомобили Lada, поделился мнением с РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков.
Ранее во вторник автопроизводитель сообщил, что в начале осени рассмотрит возможность сокращения с 29 сентября рабочей недели на производственных площадках до четырех дней с пяти, принять решение планируется после анализа тенденций авторынка и сопутствующих экономических факторов.
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"Я думаю, что на цены это влиять не будет, скорее всего, по крайней мере, в ближнесрочной перспективе, в перспективе конца года. Будут влиять другие вещи", - сказал Кадаков, отвечая на вопрос, повлияет ли "четырехдневка" на цены на автомобили Lada.
Эксперт отметил, что в целом такое явление, как сокращение рабочей недели и объемов производства, как правило, ведет к росту цен.
"Но это теория. А практика такова, что на складах много нереализованных автомобилей, это вообще в стране, не только у "АвтоВАЗа". И понятно, что если и у "Лады" есть непроданные машины, и у конкурентов есть непроданные машины, то общий товар на рынке сейчас очень большой, около 400 тысяч автомобилей, которых при таком темпе хватит почти до конца года, ну или около того", - добавил Кадаков.
"АвтоВАЗ", по его словам, может поднять цены на машины в размере инфляции, но это не будет зависеть от сокращения рабочей недели - данный фактор "компенсируется" затовариванием.
Эксперт также отметил, что для такого крупного предприятия, как "АвтоВАЗ", изменение режима работы является сложным процессом, так как объем поставок комплектующих определяется примерно за полгода.
"Поэтому, когда сегодня выходит пресс-релиз о вот этом возможном решении в сентябре, это значит, что они думали об этом еще раньше. Потому что, образно говоря, в начале года они законтрактовали комплектующие на производство летом, например", - уточнил он.
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