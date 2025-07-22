https://ria.ru/20250722/efimov-2030600787.html

Ефимов: в Москве выделят почти 6 гектаров для ИЖС

Ефимов: в Москве выделят почти 6 гектаров для ИЖС - РИА Новости, 22.07.2025

Ефимов: в Москве выделят почти 6 гектаров для ИЖС

Власти Москвы за полгода одобрили выделение почти 6 гектаров для строительства индивидуальных домов (ИЖС), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:12:00+03:00

2025-07-22T14:12:00+03:00

2025-07-22T15:39:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Власти Москвы за полгода одобрили выделение почти 6 гектаров для строительства индивидуальных домов (ИЖС), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала года город принял решение включить в специальный перечень участков, доступных для ИЖС, более 50 объектов общей площадью 5,8 гектара. На них можно возвести около 23,6 тысячи квадратных метров жилой недвижимости", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Участки для ИЖС расположены в пяти округах Москвы. Больше всего их – 44 объекта – в Троицком округе, где можно будет возвести до 20,6 тысячи "квадратов" недвижимости.В сообщении напоминается, что приобрести объект из перечня участков, доступных для ИЖС, можно с помощью торгов либо заключив договор напрямую с городом.

https://ria.ru/20250722/efimov-2030518368.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы