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Ефимов: в Москве выделят почти 6 гектаров для ИЖС
Ефимов: в Москве выделят почти 6 гектаров для ИЖС - РИА Новости, 22.07.2025
Ефимов: в Москве выделят почти 6 гектаров для ИЖС
Власти Москвы за полгода одобрили выделение почти 6 гектаров для строительства индивидуальных домов (ИЖС), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:12:00+03:00
2025-07-22T14:12:00+03:00
2025-07-22T15:39:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Власти Москвы за полгода одобрили выделение почти 6 гектаров для строительства индивидуальных домов (ИЖС), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала года город принял решение включить в специальный перечень участков, доступных для ИЖС, более 50 объектов общей площадью 5,8 гектара. На них можно возвести около 23,6 тысячи квадратных метров жилой недвижимости", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Участки для ИЖС расположены в пяти округах Москвы. Больше всего их – 44 объекта – в Троицком округе, где можно будет возвести до 20,6 тысячи "квадратов" недвижимости.В сообщении напоминается, что приобрести объект из перечня участков, доступных для ИЖС, можно с помощью торгов либо заключив договор напрямую с городом.
https://ria.ru/20250722/efimov-2030518368.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве выделят почти 6 гектаров для ИЖС
Ефимов: в Москве выделят почти 6 гектаров земли для ИЖС
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Власти Москвы за полгода одобрили выделение почти 6 гектаров для строительства индивидуальных домов (ИЖС), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С начала года город принял решение включить в специальный перечень участков, доступных для ИЖС, более 50 объектов общей площадью 5,8 гектара. На них можно возвести около 23,6 тысячи квадратных метров жилой недвижимости", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Участки для ИЖС расположены в пяти округах Москвы. Больше всего их – 44 объекта – в Троицком округе, где можно будет возвести до 20,6 тысячи "квадратов" недвижимости.
В сообщении напоминается, что приобрести объект из перечня участков, доступных для ИЖС, можно с помощью торгов либо заключив договор напрямую с городом.