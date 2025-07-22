https://ria.ru/20250722/dud-2030709821.html
Дудя* объявили в международный розыск
Дудя* объявили в международный розыск - РИА Новости, 22.07.2025
Дудя* объявили в международный розыск
Журналиста и блогера Юрия Дудя* объявили в международный розыск по делу об уклонении обязанностей, предусмотренных для иноагентов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:27:00+03:00
2025-07-22T19:27:00+03:00
2025-07-22T20:46:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Журналиста и блогера Юрия Дудя* объявили в международный розыск по делу об уклонении обязанностей, предусмотренных для иноагентов, сообщили РИА Новости в Басманном районном суде Москвы."Дудь объявлен в международный розыск", — отметили там.Как ранее заявили РИА Новости в суде, Дудя заочно арестовали. При этом его заочно обвинили в неисполнении предусмотренных законодательством об иностранных агентах обязанностей, совершенном лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранными источниками могут использоваться против безопасности страны.Блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.* Физлицо, включенное в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20250717/rozysk-2029743888.html
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Дудя* объявили в международный розыск
Журналиста Дудя объявили в международный розыск
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Журналиста и блогера Юрия Дудя* объявили в международный розыск по делу об уклонении обязанностей, предусмотренных для иноагентов, сообщили РИА Новости в Басманном районном суде Москвы.
«
"Дудь объявлен в международный розыск", — отметили там.
Как ранее заявили РИА Новости в суде, Дудя заочно арестовали. При этом его заочно обвинили в неисполнении предусмотренных законодательством об иностранных агентах обязанностей, совершенном лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранными источниками могут использоваться против безопасности страны.
Блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.
* Физлицо, включенное в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.