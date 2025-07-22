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Дудя* объявили в международный розыск - РИА Новости, 22.07.2025
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19:27 22.07.2025 (обновлено: 20:46 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/dud-2030709821.html
Дудя* объявили в международный розыск
Дудя* объявили в международный розыск - РИА Новости, 22.07.2025
Дудя* объявили в международный розыск
Журналиста и блогера Юрия Дудя* объявили в международный розыск по делу об уклонении обязанностей, предусмотренных для иноагентов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:27:00+03:00
2025-07-22T20:46:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Журналиста и блогера Юрия Дудя* объявили в международный розыск по делу об уклонении обязанностей, предусмотренных для иноагентов, сообщили РИА Новости в Басманном районном суде Москвы.&quot;Дудь объявлен в международный розыск&quot;, — отметили там.Как ранее заявили РИА Новости в суде, Дудя заочно арестовали. При этом его заочно обвинили в неисполнении предусмотренных законодательством об иностранных агентах обязанностей, совершенном лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранными источниками могут использоваться против безопасности страны.Блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.* Физлицо, включенное в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
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россия, москва, происшествия
Россия, Москва, Происшествия
Дудя* объявили в международный розыск

Журналиста Дудя объявили в международный розыск

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЮрий Дудь*
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Юрий Дудь*. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Журналиста и блогера Юрия Дудя* объявили в международный розыск по делу об уклонении обязанностей, предусмотренных для иноагентов, сообщили РИА Новости в Басманном районном суде Москвы.
«

"Дудь объявлен в международный розыск", — отметили там.

Как ранее заявили РИА Новости в суде, Дудя заочно арестовали. При этом его заочно обвинили в неисполнении предусмотренных законодательством об иностранных агентах обязанностей, совершенном лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранными источниками могут использоваться против безопасности страны.
Блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.
* Физлицо, включенное в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
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