https://ria.ru/20250722/dud-2030709821.html

Дудя* объявили в международный розыск

Дудя* объявили в международный розыск - РИА Новости, 22.07.2025

Дудя* объявили в международный розыск

Журналиста и блогера Юрия Дудя* объявили в международный розыск по делу об уклонении обязанностей, предусмотренных для иноагентов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:27:00+03:00

2025-07-22T19:27:00+03:00

2025-07-22T20:46:00+03:00

россия

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729955000_0:0:2628:1479_1920x0_80_0_0_b2b4fdb7189bf943630b1e97f707a8e0.jpg

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Журналиста и блогера Юрия Дудя* объявили в международный розыск по делу об уклонении обязанностей, предусмотренных для иноагентов, сообщили РИА Новости в Басманном районном суде Москвы."Дудь объявлен в международный розыск", — отметили там.Как ранее заявили РИА Новости в суде, Дудя заочно арестовали. При этом его заочно обвинили в неисполнении предусмотренных законодательством об иностранных агентах обязанностей, совершенном лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России, которые при их получении иностранными источниками могут использоваться против безопасности страны.Блогеру грозит до пяти лет лишения свободы.* Физлицо, включенное в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20250717/rozysk-2029743888.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, происшествия