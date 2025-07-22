https://ria.ru/20250722/dud-2030708699.html
Суд заочно арестовал Дудя*
Суд заочно арестовал Дудя* - РИА Новости, 22.07.2025
Суд заочно арестовал Дудя*
Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении обязанностей, предусмотренных... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:21:00+03:00
2025-07-22T19:21:00+03:00
2025-07-22T19:24:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дудя* Юрия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 330.1 УК РФ, на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - рассказали в суде.* признан в РФ иноагентом
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москва, происшествия, россия
Москва, Происшествия, Россия
Суд заочно арестовал Дудя*
Суд в Москве заочно арестовал Дудя