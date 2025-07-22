https://ria.ru/20250722/dud-2030708699.html

Суд заочно арестовал Дудя*

Суд заочно арестовал Дудя* - РИА Новости, 22.07.2025

Суд заочно арестовал Дудя*

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении обязанностей, предусмотренных... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:21:00+03:00

2025-07-22T19:21:00+03:00

2025-07-22T19:24:00+03:00

москва

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755348606_0:66:2880:1686_1920x0_80_0_0_ba319dd17cde628e7f83278af564f03e.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя* (признан в РФ иноагентом) по делу об уклонении обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дудя* Юрия Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 330.1 УК РФ, на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - рассказали в суде.* признан в РФ иноагентом

https://ria.ru/20250721/sud-2030501468.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, россия