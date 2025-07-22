https://ria.ru/20250722/dtp-2030561601.html
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП - РИА Новости, 22.07.2025
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T10:39:00+03:00
2025-07-22T10:39:00+03:00
2025-07-22T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии."Автобус направлялся из аэропорта Антальи в Сиде, вез туристов в их отели. В салоне находились 33 туриста из России. Серьезных травм ни у кого нет", — рассказали там.Одному человеку потребовалась медицинская помощь, его доставили в больницу. Остальных туристов развезли по отелям.Все россияне были застрахованы, представители туроператора находятся с ними на постоянной связи и оказывают содействие, добавили в союзе.Причины аварии установит турецкая полиция.
https://ria.ru/20250628/dtp--2025995995.html
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турция, в мире, российский союз туриндустрии (рст), анталья (провинция), россия
Турция, В мире, Российский союз туриндустрии (РСТ), Анталья (провинция), Россия
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
В Турции автобус с 33 туристами из России попал в ДТП