Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии иномарка столкнулась с "Газелью", есть пострадавшие - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 22.07.2025 (обновлено: 11:14 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/dtp-2030539019.html
В Бурятии иномарка столкнулась с "Газелью", есть пострадавшие
В Бурятии иномарка столкнулась с "Газелью", есть пострадавшие - РИА Новости, 22.07.2025
В Бурятии иномарка столкнулась с "Газелью", есть пострадавшие
Пять человек, в том числе ребенок пострадали в результате столкновения иномарки и "Газели" на дороге в Бурятии, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T08:05:00+03:00
2025-07-22T11:14:00+03:00
республика бурятия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030568529_0:10:1274:727_1920x0_80_0_0_da30613e9e7d262ae724143b7f009744.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок пострадали в результате столкновения иномарки и "Газели" на дороге в Бурятии, сообщает региональная прокуратура. ДТП произошло на автодороге федерального значения "Улан-Удэ – Иркутск". "Предварительно установлено, что автомобиль Subaru Forester столкнулся с автомобилем "Газель", который совершал поворот. В результате столкновения пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок. Ребенок и женщина госпитализированы", - говорится в сообщении. Прокуратура контролирует проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20250721/podrobnosti--2030410683.html
https://ria.ru/20250720/dtp-2030302896.html
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030568529_194:0:1274:810_1920x0_80_0_0_698a743e458fb66b250cf6717c608698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика бурятия, происшествия
Республика Бурятия, Происшествия
В Бурятии иномарка столкнулась с "Газелью", есть пострадавшие

Пять человек пострадали при столкновении иномарки и "Газели" в Бурятии

© Прокуратура Республики Бурятия/TelegramПоследствия столкновения иномарки и "Газели" в Бурятии. 22 июля 2025
Последствия столкновения иномарки и Газели в Бурятии. 22 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Прокуратура Республики Бурятия/Telegram
Последствия столкновения иномарки и "Газели" в Бурятии. 22 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок пострадали в результате столкновения иномарки и "Газели" на дороге в Бурятии, сообщает региональная прокуратура.
ДТП произошло на автодороге федерального значения "Улан-Удэ – Иркутск".
Сотрудники МЧС РФ работают на месте аварии с участием вахтового автобуса в Якутии - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Появились подробности после ДТП с вахтовкой в Якутии
21 июля, 14:29
"Предварительно установлено, что автомобиль Subaru Forester столкнулся с автомобилем "Газель", который совершал поворот. В результате столкновения пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок. Ребенок и женщина госпитализированы", - говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует проверку по факту ДТП.
Место ДТП на 265 км автодороги М7 Волга в Ковровском районе Владимирской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
В ДТП во Владимирской области погибли четыре человека
20 июля, 20:07
 
Республика БурятияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала