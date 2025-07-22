https://ria.ru/20250722/dtp-2030539019.html
В Бурятии иномарка столкнулась с "Газелью", есть пострадавшие
В Бурятии иномарка столкнулась с "Газелью", есть пострадавшие - РИА Новости, 22.07.2025
В Бурятии иномарка столкнулась с "Газелью", есть пострадавшие
Пять человек, в том числе ребенок пострадали в результате столкновения иномарки и "Газели" на дороге в Бурятии, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T08:05:00+03:00
2025-07-22T08:05:00+03:00
2025-07-22T11:14:00+03:00
республика бурятия
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Пять человек, в том числе ребенок пострадали в результате столкновения иномарки и "Газели" на дороге в Бурятии, сообщает региональная прокуратура. ДТП произошло на автодороге федерального значения "Улан-Удэ – Иркутск". "Предварительно установлено, что автомобиль Subaru Forester столкнулся с автомобилем "Газель", который совершал поворот. В результате столкновения пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок. Ребенок и женщина госпитализированы", - говорится в сообщении. Прокуратура контролирует проверку по факту ДТП.
https://ria.ru/20250721/podrobnosti--2030410683.html
https://ria.ru/20250720/dtp-2030302896.html
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республика бурятия, происшествия
Республика Бурятия, Происшествия
В Бурятии иномарка столкнулась с "Газелью", есть пострадавшие
Пять человек пострадали при столкновении иномарки и "Газели" в Бурятии