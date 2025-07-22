https://ria.ru/20250722/dtp--2030614136.html

В Калининграде в массовом ДТП пострадали восемь человек

В Калининграде в массовом ДТП пострадали восемь человек - РИА Новости, 22.07.2025

В Калининграде в массовом ДТП пострадали восемь человек

Восемь человек и ребенок пострадали в ДТП в Калининграде, где столкнулись четыре легковых и один грузовой автомобили, сообщает пресс-служба регионального ГУ... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:11:00+03:00

2025-07-22T14:11:00+03:00

2025-07-22T14:17:00+03:00

россия

калининград

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЛИНИНГРАД, 22 июл - РИА Новости. Восемь человек и ребенок пострадали в ДТП в Калининграде, где столкнулись четыре легковых и один грузовой автомобили, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. "На перекрестке улиц Большая Окружная - Аллея Смелых произошло ДТП с участием четырёх легковых и одного грузового автомобилей... В ДТП пострадали восемь человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты МЧС деблокировали водителя грузового автомобиля, отключили аккумуляторные батареи, смыли с дороги топливо и передали пострадавших медикам. На месте работали 10 сотрудников и четыре единицы техники МЧС России.

https://ria.ru/20250722/postradavshie-2030613332.html

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россия, калининград, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)