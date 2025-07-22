https://ria.ru/20250722/dtp--2030614136.html
В Калининграде в массовом ДТП пострадали восемь человек
В Калининграде в массовом ДТП пострадали восемь человек - РИА Новости, 22.07.2025
В Калининграде в массовом ДТП пострадали восемь человек
Восемь человек и ребенок пострадали в ДТП в Калининграде, где столкнулись четыре легковых и один грузовой автомобили, сообщает пресс-служба регионального ГУ... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:11:00+03:00
2025-07-22T14:11:00+03:00
2025-07-22T14:17:00+03:00
россия
калининград
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030615860_0:462:960:1002_1920x0_80_0_0_043a655a17f6edfa4b3bf2b407982d2d.jpg
КАЛИНИНГРАД, 22 июл - РИА Новости. Восемь человек и ребенок пострадали в ДТП в Калининграде, где столкнулись четыре легковых и один грузовой автомобили, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. "На перекрестке улиц Большая Окружная - Аллея Смелых произошло ДТП с участием четырёх легковых и одного грузового автомобилей... В ДТП пострадали восемь человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты МЧС деблокировали водителя грузового автомобиля, отключили аккумуляторные батареи, смыли с дороги топливо и передали пострадавших медикам. На месте работали 10 сотрудников и четыре единицы техники МЧС России.
https://ria.ru/20250722/postradavshie-2030613332.html
https://ria.ru/20250721/dtp-2030415345.html
россия
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030615860_0:372:960:1092_1920x0_80_0_0_62d4661948a5dab66b15389895ec3733.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калининград, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Калининград, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининграде в массовом ДТП пострадали восемь человек
МЧС: восемь человек и ребенок пострадали в массовом ДТП в Калининграде