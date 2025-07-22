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В Калининграде в массовом ДТП пострадали восемь человек - РИА Новости, 22.07.2025
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14:11 22.07.2025 (обновлено: 14:17 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/dtp--2030614136.html
В Калининграде в массовом ДТП пострадали восемь человек
В Калининграде в массовом ДТП пострадали восемь человек - РИА Новости, 22.07.2025
В Калининграде в массовом ДТП пострадали восемь человек
Восемь человек и ребенок пострадали в ДТП в Калининграде, где столкнулись четыре легковых и один грузовой автомобили, сообщает пресс-служба регионального ГУ... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:11:00+03:00
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россия
калининград
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛИНИНГРАД, 22 июл - РИА Новости. Восемь человек и ребенок пострадали в ДТП в Калининграде, где столкнулись четыре легковых и один грузовой автомобили, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. "На перекрестке улиц Большая Окружная - Аллея Смелых произошло ДТП с участием четырёх легковых и одного грузового автомобилей... В ДТП пострадали восемь человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты МЧС деблокировали водителя грузового автомобиля, отключили аккумуляторные батареи, смыли с дороги топливо и передали пострадавших медикам. На месте работали 10 сотрудников и четыре единицы техники МЧС России.
https://ria.ru/20250722/postradavshie-2030613332.html
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россия, калининград, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Калининград, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининграде в массовом ДТП пострадали восемь человек

МЧС: восемь человек и ребенок пострадали в массовом ДТП в Калининграде

© Фото : МЧС Калининградской области/TelegramМесто ДТП в Калининграде
Место ДТП в Калининграде - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : МЧС Калининградской области/Telegram
Место ДТП в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 22 июл - РИА Новости. Восемь человек и ребенок пострадали в ДТП в Калининграде, где столкнулись четыре легковых и один грузовой автомобили, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"На перекрестке улиц Большая Окружная - Аллея Смелых произошло ДТП с участием четырёх легковых и одного грузового автомобилей... В ДТП пострадали восемь человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что специалисты МЧС деблокировали водителя грузового автомобиля, отключили аккумуляторные батареи, смыли с дороги топливо и передали пострадавших медикам.
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РоссияКалининградПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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