https://ria.ru/20250722/dron-2030727808.html
ВСУ нанесли удар по зданию в Горловке
ВСУ нанесли удар по зданию в Горловке - РИА Новости, 22.07.2025
ВСУ нанесли удар по зданию в Горловке
Украинский дрон нанес удар по одному из зданий в поселке имени Никифора Изотова в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T21:45:00+03:00
2025-07-22T21:45:00+03:00
2025-07-22T21:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинский дрон нанес удар по одному из зданий в поселке имени Никифора Изотова в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 21.00 атаковали Никитовский район Горловки при помощи БПЛА-камикадзе. "Дрон вооруженных формирований Украины нанес удар по одному из зданий в поселке шахты имени Никифора Изотова (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Сведения о последствиях пока не поступали. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250716/obstrel-2029362462.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ нанесли удар по зданию в Горловке
Мэр Приходько: беспилотник ВСУ нанес удар по одному из зданий в Горловке