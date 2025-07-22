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ВСУ нанесли удар по зданию в Горловке

ВСУ нанесли удар по зданию в Горловке - РИА Новости, 22.07.2025

ВСУ нанесли удар по зданию в Горловке

Украинский дрон нанес удар по одному из зданий в поселке имени Никифора Изотова в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T21:45:00+03:00

2025-07-22T21:45:00+03:00

2025-07-22T21:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

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стирол

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ДОНЕЦК, 22 июл - РИА Новости. Украинский дрон нанес удар по одному из зданий в поселке имени Никифора Изотова в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 21.00 атаковали Никитовский район Горловки при помощи БПЛА-камикадзе. "Дрон вооруженных формирований Украины нанес удар по одному из зданий в поселке шахты имени Никифора Изотова (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Сведения о последствиях пока не поступали. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250716/obstrel-2029362462.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол