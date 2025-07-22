https://ria.ru/20250722/draka-2030610088.html
В Подмосковье проводят проверку после избиения детей охранниками лагеря
В Подмосковье проводят проверку после избиения детей охранниками лагеря - РИА Новости, 22.07.2025
В Подмосковье проводят проверку после избиения детей охранниками лагеря
Полицейские проводят проверку по обращению родителей, которые заявили, что их детей незаконно удерживали и избили охранники бывшего детского лагеря в... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T13:56:00+03:00
2025-07-22T13:56:00+03:00
2025-07-22T13:56:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по обращению родителей, которые заявили, что их детей незаконно удерживали и избили охранники бывшего детского лагеря в Подмосковье, подростки направлены на судмедэкспертизу, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "21 июля в дежурную часть Крюковского отдела полиции ОМВД России по Солнечногорску обратились местные жители с заявлением о том, что их детей незаконно удерживали на территории бывшего детского оздоровительного лагеря в поселке Голубое и нанесли телесные повреждения. Полицейскими все участники инцидента установлены и опрошены, от обеих сторон конфликта приняты заявления, по факту произошедшего проводится проверка", - говорится сообщении ведомства. По информации полицейских, 20 июля в вечернее время трое несовершеннолетних в возрасте от 13 до 15 лет перелезли через забор и проникли на частную территорию, где были остановлены сотрудниками охраны. После проведённой беседы подростки покинули территорию. Позже ко входу комплекса пришли родители подростков, между ними и охранниками возник словесный конфликт, была вызвана полиция, уточняет пресс-служба. Все участники инцидента были опрошены, от обеих сторон конфликта полиция приняла заявления и проводит проверку. Все несовершеннолетние направлены на судмедэкспертизу для установления степени вреда, причинённого их здоровью. "По результатам будет принято решение в установленном законом порядке", - заключили в МВД.
https://ria.ru/20250717/draka-2029589419.html
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происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье проводят проверку после избиения детей охранниками лагеря
Полиция проводит проверку после избиения детей охранниками в подмосковном лагере
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Полицейские проводят проверку по обращению родителей, которые заявили, что их детей незаконно удерживали и избили охранники бывшего детского лагеря в Подмосковье, подростки направлены на судмедэкспертизу, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"21 июля в дежурную часть Крюковского отдела полиции ОМВД России
по Солнечногорску
обратились местные жители с заявлением о том, что их детей незаконно удерживали на территории бывшего детского оздоровительного лагеря в поселке Голубое и нанесли телесные повреждения. Полицейскими все участники инцидента установлены и опрошены, от обеих сторон конфликта приняты заявления, по факту произошедшего проводится проверка", - говорится сообщении ведомства.
По информации полицейских, 20 июля в вечернее время трое несовершеннолетних в возрасте от 13 до 15 лет перелезли через забор и проникли на частную территорию, где были остановлены сотрудниками охраны. После проведённой беседы подростки покинули территорию.
Позже ко входу комплекса пришли родители подростков, между ними и охранниками возник словесный конфликт, была вызвана полиция, уточняет пресс-служба. Все участники инцидента были опрошены, от обеих сторон конфликта полиция приняла заявления и проводит проверку. Все несовершеннолетние направлены на судмедэкспертизу для установления степени вреда, причинённого их здоровью.
"По результатам будет принято решение в установленном законом порядке", - заключили в МВД.