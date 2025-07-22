https://ria.ru/20250722/domodedovo-2030717334.html

Суд начнет слушать иск "Домодедово" к структуре экс-бенефициара 10 сентября

Суд начнет слушать иск "Домодедово" к структуре экс-бенефициара 10 сентября - РИА Новости, 22.07.2025

Суд начнет слушать иск "Домодедово" к структуре экс-бенефициара 10 сентября

Арбитражный суд Московской области назначил на 10 сентября предварительные слушания по иску ООО "Домодедово Карго", отвечающего за грузовое направление... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T19:57:00+03:00

2025-07-22T19:57:00+03:00

2025-07-22T19:57:00+03:00

московская область (подмосковье)

россия

дмитрий каменщик

домодедово (аэропорт)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области назначил на 10 сентября предварительные слушания по иску ООО "Домодедово Карго", отвечающего за грузовое направление деятельности аэропорта, к связанной с бывшим бенефициаром "Домодедово" Дмитрием Каменщиком иностранной компании Alamo II Limited, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 14 июля, в нем заявлено требование "о признании недействительным договора займа". Третьим лицом суд привлек к делу МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед". Ранее в пресс-службе аэропорта РИА Новости сообщили, что истец также требует взыскать с ответчика более 4,5 миллиарда рублей. Как поясняли в пресс-службе, проводится комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности организаций холдинга за предыдущий период и "по итогам анализа выявляются и оспариваются сделки, связанные с выводом денежных средств за рубеж". В частности, сообщил собеседник агентства, ООО "Домодедово Карго" 14 июля направило в арбитражный суд Московской области исковое заявление к Alamo II Limited на сумму более 4,5 миллиарда рублей. Основания иска и другие подробности представитель аэропорта не уточнил. Арбитражный суд Московской области в июне по иску Генпрокуратуры России признал незаконными несколько сделок с активами аэропорта "Домодедово", совершенных с 2002 года, и применил последствия их недействительности, взыскав в доход государства 100% ООО "ДМЕ Холдинг", которому с 2024 года принадлежат все активы аэропорта. В иске говорилось, что мальтийская компания Alamo Limited, принадлежавшая Каменщику через кипрскую Alamo (Trustee) CY Limited в 2016 году купила у двух граждан острова Мэн DME Limited, владевшую аэровокзальным комплексом "Домодедово". Впоследствии через ряд сделок все активы аэропорта были сосредоточены в собственности ООО "ДМЕ Холдинг".

https://ria.ru/20250721/domodedovo-2030505491.html

https://realty.ria.ru/20250703/sud-2026941916.html

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московская область (подмосковье), россия, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф