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Раскрыто, что будет с долларом в августе - РИА Новости, 22.07.2025
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03:15 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/dollar-2030514860.html
Раскрыто, что будет с долларом в августе
Раскрыто, что будет с долларом в августе - РИА Новости, 22.07.2025
Раскрыто, что будет с долларом в августе
В августе курс доллара не поднимется выше 80 рублей. Такой прогноз в разговоре с агентством "Прайм" дал старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T03:15:00+03:00
2025-07-22T03:15:00+03:00
экономика
сша
россия
рубль
доллар
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
владислав силаев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В августе курс доллара не поднимется выше 80 рублей. Такой прогноз в разговоре с агентством "Прайм" дал старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.Поскольку компании-экспортеры в августе будут вынуждены продавать свою валютную выручку для уплаты налогов, это окажет поддержку рублю, пояснил финансист."Всю силу рубля обеспечивает объем валюты, которую поставляют компании-экспортеры в обмен на рубли. Этот "навес" и дает российской валюте такое мощное преимущество", — указал Силаев.По мнению эксперта, в августе доллар США, вероятно, останется в коридоре 78-79 рублей.
https://ria.ru/20250721/dollary-2030322484.html
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экономика, сша, россия, рубль, доллар, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, владислав силаев
Экономика, США, Россия, Рубль, Доллар, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Владислав Силаев
Раскрыто, что будет с долларом в августе

Финансист Силаев: в августе доллар останется в коридоре 78-79 рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюры долларов США
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Купюры долларов США. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В августе курс доллара не поднимется выше 80 рублей. Такой прогноз в разговоре с агентством "Прайм" дал старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.
Поскольку компании-экспортеры в августе будут вынуждены продавать свою валютную выручку для уплаты налогов, это окажет поддержку рублю, пояснил финансист.
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"Всю силу рубля обеспечивает объем валюты, которую поставляют компании-экспортеры в обмен на рубли. Этот "навес" и дает российской валюте такое мощное преимущество", — указал Силаев.
По мнению эксперта, в августе доллар США, вероятно, останется в коридоре 78-79 рублей.
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