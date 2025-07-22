https://ria.ru/20250722/dolina-2030514264.html
Суд рассмотрит дело о хищении денег у Ларисы Долиной
Суд рассмотрит дело о хищении денег у Ларисы Долиной - РИА Новости, 22.07.2025
Суд рассмотрит дело о хищении денег у Ларисы Долиной
Мещанский суд Москвы во вторник приступит к рассмотрению уголовного дела о хищении денег у народной артистки Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T00:22:00+03:00
2025-07-22T00:22:00+03:00
2025-07-22T00:22:00+03:00
происшествия
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тольятти
лариса долина
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник приступит к рассмотрению уголовного дела о хищении денег у народной артистки Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в суде. Предварительное судебное заседание назначено на 22 июля в 15.00. На скамье подсудимых четверо фигурантов: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Всем предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Ранее Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы. По данным МВД, мошенники нанесли певице Ларисе Долиной ущерб на сумму более 200 миллионов рублей. Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО. По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева, также уже арестованного, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей. В конце декабря был арестован четвёртый соучастник Андрей Основа. Прокуратура столицы сообщала в своём Telegram-канале, что "20-летний житель Тольятти Самарской области по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей. Сама же Долина подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, который впоследствии выиграла и вернула себе квартиру. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением суда и обжаловала его.
https://ria.ru/20250501/dolina-2014537584.html
https://ria.ru/20241221/moshennichestvo-1990562068.html
https://ria.ru/20241102/sledovatel-1981464383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, йошкар-ола, тольятти, лариса долина
Происшествия, Москва, Йошкар-Ола, Тольятти, Лариса Долина
Суд рассмотрит дело о хищении денег у Ларисы Долиной
Суд в Москве приступит к рассмотрению дела о хищении денег у Ларисы Долиной
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы во вторник приступит к рассмотрению уголовного дела о хищении денег у народной артистки Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в суде.
Предварительное судебное заседание назначено на 22 июля в 15.00.
На скамье подсудимых четверо фигурантов: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Всем предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Ранее Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы
.
По данным МВД, мошенники нанесли певице Ларисе Долиной
ущерб на сумму более 200 миллионов рублей.
Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО.
По информации прокуратуры Москвы, телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы.
Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы
Дмитрия Леонтьева, также уже арестованного, давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела 10 миллионов рублей.
В конце декабря был арестован четвёртый соучастник Андрей Основа. Прокуратура столицы сообщала в своём Telegram-канале, что "20-летний житель Тольятти Самарской области
по указанию соучастников оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам". После поступления ему на карту денег 3 апреля молодой человек приехал в Пермь
, сказал сотрудникам банка, что это перевод от его матери и забрал наличными 2,7 миллиона рублей, которые перевел соучастникам. Мужчине предъявлено обвинение по статье о мошенничестве.
В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей.
Сама же Долина подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, который впоследствии выиграла и вернула себе квартиру. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением суда и обжаловала его.