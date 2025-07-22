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Додон рассказал об отношении нового блока оппозиции в Молдавии к России - РИА Новости, 22.07.2025
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14:01 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/dodon-2030611534.html
Додон рассказал об отношении нового блока оппозиции в Молдавии к России
Додон рассказал об отношении нового блока оппозиции в Молдавии к России - РИА Новости, 22.07.2025
Додон рассказал об отношении нового блока оппозиции в Молдавии к России
Новый оппозиционный блок в Молдавии, сформированный из четырех партий, будет выступать за восстановление отношений с Россией, заявил экс-президент, лидер... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:01:00+03:00
2025-07-22T14:01:00+03:00
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КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Новый оппозиционный блок в Молдавии, сформированный из четырех партий, будет выступать за восстановление отношений с Россией, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон. Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах во вторник сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит. "Мы являемся государственниками, выступаем за молдавскую идентичность, суверенитет, христианскую веру и нейтралитет. Во внешней политике мы выступаем за сбалансированное партнерство со всеми сторонами, а также за восстановление отношений с Российской Федерацией. В остальном, внешние связи и действия Молдавии в области внешней политики должны быть пересмотрены в соответствии с национальными интересами Молдавии", - заявил Додон на брифинге. Он подчеркнул, что республика нуждается в торговле с традиционными партнерами, как это было раньше. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250718/moldavija-2030009394.html
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молдавия, россия, гагаузия, игорь додон, василий тарлев, владимир воронин, московский комсомолец, в мире
Молдавия, Россия, Гагаузия, Игорь Додон, Василий Тарлев, Владимир Воронин, Московский комсомолец, В мире
Додон рассказал об отношении нового блока оппозиции в Молдавии к России

Додон: новый блок оппозиции в Молдавии выступил за восстановление отношений с РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 июл - РИА Новости. Новый оппозиционный блок в Молдавии, сформированный из четырех партий, будет выступать за восстановление отношений с Россией, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон.
Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах во вторник сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Экс-министр экономики Молдавии выступил за восстановление связей с Россией
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"Мы являемся государственниками, выступаем за молдавскую идентичность, суверенитет, христианскую веру и нейтралитет. Во внешней политике мы выступаем за сбалансированное партнерство со всеми сторонами, а также за восстановление отношений с Российской Федерацией. В остальном, внешние связи и действия Молдавии в области внешней политики должны быть пересмотрены в соответствии с национальными интересами Молдавии", - заявил Додон на брифинге.
Он подчеркнул, что республика нуждается в торговле с традиционными партнерами, как это было раньше.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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МолдавияРоссияГагаузияИгорь ДодонВасилий ТарлевВладимир ВоронинМосковский комсомолецВ мире
 
 
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