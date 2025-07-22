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"Держит в заложниках дочь Пугачевой": раскрыт компромат на Галкина* - РИА Новости, 22.07.2025
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Шоубиз
 
19:45 22.07.2025
https://ria.ru/20250722/doch-2030663826.html
"Держит в заложниках дочь Пугачевой": раскрыт компромат на Галкина*
"Держит в заложниках дочь Пугачевой": раскрыт компромат на Галкина* - РИА Новости, 22.07.2025
"Держит в заложниках дочь Пугачевой": раскрыт компромат на Галкина*
12-летняя Лиза Галкина, дочь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*, откровенно призналась, что планирует возвращение в Россию. Девочка поделилась своими мыслями о... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:45:00+03:00
2025-07-22T19:45:00+03:00
шоубиз
россия
алла пугачева
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. 12-летняя Лиза Галкина, дочь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*, откровенно призналась, что планирует возвращение в Россию. Девочка поделилась своими мыслями о жизни за границей, рассказала, как скучает по родине, и выразила надежду вскоре снова оказаться в Москве. Не последнюю роль в этом желании играет поведение отца."Живут в изгнании"Сейчас Лиза проводит каникулы на Кипре, предположительно в районе Лимасола. Местоположение выбрано не случайно: спокойствие, мягкий климат и близость к морю обеспечивают комфортное проживание вдали от внимания публики и прессы. По слухам, апартаменты расположены в башне One - самом престижном и дорогостоящем жилом комплексе Лимасола. Здание высотой 170 метров насчитывает 37 этажей и возведено на первой линии у самого берега моря. Пентхаус звёздной пары занимает три верхних уровня с 35-го по 37-й этаж. В распоряжении владельцев собственный бассейн, панорамное остекление и круговой обзор на 360 градусов."Какая -то странная история про роскошный пентхаус, - недоумевают пользователи. – Неужели на роскошные верхние этажи никто больше не претендовал? Почему самое высокое здание на острове досталось этой семейке?",Информация о приобретении недвижимости на Кипре появилась ещё в 2017 году. Тогда сообщалось, что супруги приобрели трёхуровневую виллу на южном побережье острова за €2,5 млн, а вместе с недвижимостью получили и кипрское гражданство.Дети, Лиза и Гарри, обучаются в частной международной школе, где с раннего возраста погружаются в иностранную языковую среду. В учебную программу входят английский и французский языки, а Лиза дополнительно посещает уроки музыки и вокала, проявляя яркий интерес к творчеству. По её собственному признанию, она всерьёз задумывается о карьере певицы, продолжая путь своей знаменитой матери.На фоне длительного отсутствия Пугачёвой и Галкина* в русскоязычном интернете всё чаще звучат обвинения в адрес шоумена: пользователи соцсетей утверждают, что он "удерживает семью за границей" вопреки их собственному желанию. В комментариях под публикациями супругов регулярно появляются упрёки, что дети якобы "живут как в изгнании", а сама Примадонна находится "в ловушке обстоятельств", обусловленных политической позицией её мужа.Блогеры называют происходящее "театром на публику", уверяя, что якобы это "настоящий компромат" на комика, и настаивая на том, что за фасадом благополучной жизни скрывается разлад и вынужденная эмиграция."Максим держит Аллу и детей в заложниках. Всё это - спектакль", - пишет один из комментаторов. добавив, что даже обучение детей и редкие выходы в свет - часть тщательно выверенной стратегии, а не свободный выбор семьи.Почему Пугачёва избегает публичности и держит детей вдали от ЛатвииНо звездная семья отдыхает не только на Кипре. Так, недавняя прогулка Аллы Пугачёвой по улицам Юрмалы вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Снимок, сделанный случайными прохожими, запечатлел Примадонну в непринуждённом наряде: полосатая футболка, джинсы и шиньон из пушных волос. Несмотря на простоту образа, появление певицы стало редкостью: в последние месяцы она почти не выходит в свет.Как отмечают латвийские журналисты, артистка вновь поселилась на хорошо охраняемой вилле "Марта", где семья проводит летние месяцы уже не первый год. Стоимость аренды роскошного особняка, по некоторым данным, достигает $100 тысяч в месяц (примерно 7,8 миллиона рублей). За эти деньги арендаторам доступны восемь просторных спален, бассейн, теннисный корт и полноценный спа-комплекс. Однако, по словам очевидцев, Пугачёва практически не пользуется этими удобствами, предпочитая уединение.На улицах Юрмалы звезду можно увидеть крайне редко и исключительно в сопровождении как минимум двух телохранителей. По мнению экспертов в области публичной безопасности, усиленные меры связаны с опасениями самой певицы: она боится возможных провокаций после громких заявлений о политической ситуации в России и открытой антироссийской позиции своего мужа-иноагента.Именно из соображений безопасности, как сообщают источники, Алла Борисовна приняла решение не брать с собой детей в Латвию. Лиза и Гарри остались на Кипре в особняке с охраной и ограниченным кругом общения.Таким образом, Примадонна якобы пытается уберечь близнецов от давления извне и возможной агрессии со стороны политически мотивированных недоброжелателей.Возвращение на Родину может быть опасно?Вопрос о возможном возвращении семьи в Россию остаётся открытым и вызывает оживлённые споры. С одной стороны, дети примадонны, особенно 12-летняя Лиза, неоднократно говорили о тоске по дому, друзьям и желании снова увидеть родину. Однако иноагент Галкин* по сообщениям СМИ, придерживается противоположной позиции. Он якобы считает, что возвращение в Россию в нынешней ситуации не только лишено смысла, но и может быть опасным как для него самого, так и для семьи. Эту точку зрения частично подтверждают и политологи, указывая на резкую общественную реакцию на возможное появление супругов в стране.Тем не менее, некоторые представители шоу-бизнеса высказывались о возможном возвращении всей семьи уже осенью 2025 года. При этом в общественном пространстве звучат и предостережения: даже если Пугачёва с детьми действительно вернётся, путь к нормальной жизни на родине будет крайне тернист.Внутри России семью могут встретить далеко не как героев и уже совершенно точно без почестей, а как "предателей, покинувших страну в тяжёлое время". Таким образом, судьба Примадонны и её близких по-прежнему остаётся в подвешенном состоянии, а каждый новый намёк на возвращение вызывает бурю эмоций и споров.* признан в РФ иностранным агентом
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россия, алла пугачева
Шоубиз, Россия, Алла Пугачева

"Держит в заложниках дочь Пугачевой": раскрыт компромат на Галкина*

Скриншот публикации Максима Галкина в социальной сети
Скриншот публикации Максима Галкина в социальной сети - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. 12-летняя Лиза Галкина, дочь Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*, откровенно призналась, что планирует возвращение в Россию. Девочка поделилась своими мыслями о жизни за границей, рассказала, как скучает по родине, и выразила надежду вскоре снова оказаться в Москве. Не последнюю роль в этом желании играет поведение отца.

"Живут в изгнании"

Сейчас Лиза проводит каникулы на Кипре, предположительно в районе Лимасола. Местоположение выбрано не случайно: спокойствие, мягкий климат и близость к морю обеспечивают комфортное проживание вдали от внимания публики и прессы. По слухам, апартаменты расположены в башне One - самом престижном и дорогостоящем жилом комплексе Лимасола. Здание высотой 170 метров насчитывает 37 этажей и возведено на первой линии у самого берега моря. Пентхаус звёздной пары занимает три верхних уровня с 35-го по 37-й этаж. В распоряжении владельцев собственный бассейн, панорамное остекление и круговой обзор на 360 градусов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДочь певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина* Лиза
Дочь певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Лиза во время показа новой линейки Дома моды Yudashkin Kids в рамках 39-й Недели моды в Москве. Сделано в России - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Дочь певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина* Лиза
"Какая -то странная история про роскошный пентхаус, - недоумевают пользователи. – Неужели на роскошные верхние этажи никто больше не претендовал? Почему самое высокое здание на острове досталось этой семейке?",
Информация о приобретении недвижимости на Кипре появилась ещё в 2017 году. Тогда сообщалось, что супруги приобрели трёхуровневую виллу на южном побережье острова за €2,5 млн, а вместе с недвижимостью получили и кипрское гражданство.
Дети, Лиза и Гарри, обучаются в частной международной школе, где с раннего возраста погружаются в иностранную языковую среду. В учебную программу входят английский и французский языки, а Лиза дополнительно посещает уроки музыки и вокала, проявляя яркий интерес к творчеству. По её собственному признанию, она всерьёз задумывается о карьере певицы, продолжая путь своей знаменитой матери.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПевица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин*
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин*
На фоне длительного отсутствия Пугачёвой и Галкина* в русскоязычном интернете всё чаще звучат обвинения в адрес шоумена: пользователи соцсетей утверждают, что он "удерживает семью за границей" вопреки их собственному желанию. В комментариях под публикациями супругов регулярно появляются упрёки, что дети якобы "живут как в изгнании", а сама Примадонна находится "в ловушке обстоятельств", обусловленных политической позицией её мужа.
Блогеры называют происходящее "театром на публику", уверяя, что якобы это "настоящий компромат" на комика, и настаивая на том, что за фасадом благополучной жизни скрывается разлад и вынужденная эмиграция.
"Максим держит Аллу и детей в заложниках. Всё это - спектакль", - пишет один из комментаторов. добавив, что даже обучение детей и редкие выходы в свет - часть тщательно выверенной стратегии, а не свободный выбор семьи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве

Почему Пугачёва избегает публичности и держит детей вдали от Латвии

Но звездная семья отдыхает не только на Кипре. Так, недавняя прогулка Аллы Пугачёвой по улицам Юрмалы вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Снимок, сделанный случайными прохожими, запечатлел Примадонну в непринуждённом наряде: полосатая футболка, джинсы и шиньон из пушных волос. Несмотря на простоту образа, появление певицы стало редкостью: в последние месяцы она почти не выходит в свет.
Как отмечают латвийские журналисты, артистка вновь поселилась на хорошо охраняемой вилле "Марта", где семья проводит летние месяцы уже не первый год. Стоимость аренды роскошного особняка, по некоторым данным, достигает $100 тысяч в месяц (примерно 7,8 миллиона рублей). За эти деньги арендаторам доступны восемь просторных спален, бассейн, теннисный корт и полноценный спа-комплекс. Однако, по словам очевидцев, Пугачёва практически не пользуется этими удобствами, предпочитая уединение.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алла Пугачева
На улицах Юрмалы звезду можно увидеть крайне редко и исключительно в сопровождении как минимум двух телохранителей. По мнению экспертов в области публичной безопасности, усиленные меры связаны с опасениями самой певицы: она боится возможных провокаций после громких заявлений о политической ситуации в России и открытой антироссийской позиции своего мужа-иноагента.
Именно из соображений безопасности, как сообщают источники, Алла Борисовна приняла решение не брать с собой детей в Латвию. Лиза и Гарри остались на Кипре в особняке с охраной и ограниченным кругом общения.
Скриншот публикации Аллы Пугачевой в социальной сети
Скриншот публикации Аллы Пугачевой в социальной сети - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Скриншот публикации Аллы Пугачевой в социальной сети
Таким образом, Примадонна якобы пытается уберечь близнецов от давления извне и возможной агрессии со стороны политически мотивированных недоброжелателей.

Возвращение на Родину может быть опасно?

Вопрос о возможном возвращении семьи в Россию остаётся открытым и вызывает оживлённые споры. С одной стороны, дети примадонны, особенно 12-летняя Лиза, неоднократно говорили о тоске по дому, друзьям и желании снова увидеть родину. Однако иноагент Галкин* по сообщениям СМИ, придерживается противоположной позиции. Он якобы считает, что возвращение в Россию в нынешней ситуации не только лишено смысла, но и может быть опасным как для него самого, так и для семьи.
Эту точку зрения частично подтверждают и политологи, указывая на резкую общественную реакцию на возможное появление супругов в стране.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин*
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин*
Тем не менее, некоторые представители шоу-бизнеса высказывались о возможном возвращении всей семьи уже осенью 2025 года. При этом в общественном пространстве звучат и предостережения: даже если Пугачёва с детьми действительно вернётся, путь к нормальной жизни на родине будет крайне тернист.
Внутри России семью могут встретить далеко не как героев и уже совершенно точно без почестей, а как "предателей, покинувших страну в тяжёлое время". Таким образом, судьба Примадонны и её близких по-прежнему остаётся в подвешенном состоянии, а каждый новый намёк на возвращение вызывает бурю эмоций и споров.
* признан в РФ иностранным агентом
 
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