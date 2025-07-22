https://ria.ru/20250722/detonatsiya-2030714321.html
Житель Белгородской области получил ранения при детонации дрона ВСУ
Житель Белгородской области получил ранения при детонации дрона ВСУ - РИА Новости, 22.07.2025
Житель Белгородской области получил ранения при детонации дрона ВСУ
Житель посёлка Уразово Белгородской области получил множественные осколочные ранения при детонации украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T19:45:00+03:00
2025-07-22T19:45:00+03:00
2025-07-22T20:36:00+03:00
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030721829_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_bb8c4bde12c0326f1fbe33b86ed65914.jpg
БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Житель посёлка Уразово Белгородской области получил множественные осколочные ранения при детонации украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В посёлке Уразово Валуйского округа мужчина получил ранения при детонации дрона. У пострадавшего открытая рана лица и множественные осколочные ранения грудной клетки и живота. Бригада скорой помощи доставляет его в Валуйскую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что в результате детонации ещё двух дронов повреждены здание социального объекта, магазины, пять легковых автомобилей. В селе Двулучное беспилотник атаковал машину. В Шебекинском округе в посёлке Шамино два FPV-дрона атаковали легковой автомобиль. В селе Терновое беспилотник ударил по частному дому, добавил глава области."В районе хутора Екатериновка Волоконовского района дрон нанёс удар по трактору, находящемуся на территории предприятия, повреждены кабина и колесо", - подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030721829_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_417174cf7b93fa727536c9e1585043a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков
Житель Белгородской области получил ранения при детонации дрона ВСУ
Гладков: житель Белгородской области получил ранения при детонации дрона ВСУ
БЕЛГОРОД, 22 июл - РИА Новости. Житель посёлка Уразово Белгородской области получил множественные осколочные ранения при детонации украинского дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В посёлке Уразово Валуйского округа мужчина получил ранения при детонации дрона. У пострадавшего открытая рана лица и множественные осколочные ранения грудной клетки и живота. Бригада скорой помощи доставляет его в Валуйскую больницу", - написал Гладков
в Telegram-канале
.
Губернатор уточнил, что в результате детонации ещё двух дронов повреждены здание социального объекта, магазины, пять легковых автомобилей. В селе Двулучное беспилотник атаковал машину. В Шебекинском округе в посёлке Шамино два FPV-дрона атаковали легковой автомобиль. В селе Терновое беспилотник ударил по частному дому, добавил глава области.
"В районе хутора Екатериновка Волоконовского района дрон нанёс удар по трактору, находящемуся на территории предприятия, повреждены кабина и колесо", - подчеркнул Гладков.