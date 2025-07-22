https://ria.ru/20250722/deti-2030615983.html

В Калужской области дети мигрантов надругались над девочкой

В Калужской области дети мигрантов надругались над девочкой - РИА Новости, 22.07.2025

В Калужской области дети мигрантов надругались над девочкой

В Калужской области двух детей мигрантов отправили в центр содержания несовершеннолетних за действия сексуального характера в отношении девочки, сообщил... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T14:16:00+03:00

2025-07-22T14:16:00+03:00

2025-07-22T15:38:00+03:00

происшествия

калужская область

боровский район

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл — РИА Новости. В Калужской области двух детей мигрантов отправили в центр содержания несовершеннолетних за действия сексуального характера в отношении девочки, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. "Малолетние преступники помещены в центр содержания несовершеннолетних, их родители задержаны. Ведется следствие. Уверен в том, что правоохранители проявят максимальную возможную жесткость", — написал он. Шапша отметил, что родителей тоже задержали. Выяснилось, что они находятся на территории России нелегально."Попросил силовиков в рамках следствия особое внимание уделить тому, как родители преступников оказались в регионе. Кто помогал им оформлять документы. Кто предоставил работу, не проверив, соблюдают ли они все правила пребывания здесь", — добавил губернатор. По его словам, в Калужской области уже несколько лет ведется работа по искоренению незаконной миграции. За три года число мигрантов удалось снизить на 50,9 процента. Случай в Боровском районе показывает, что где-то система еще работает не оптимально, считает Шапша. Он подчеркнул, что его позиция остается принципиальной."Приехавшие в наш регион люди должны соблюдать каждую букву закона, а за его нарушение должна быть жесточайшая ответственность и к ним, и к тем, кто помог им сюда приехать", — заявил он. Власти оказывают правоохранителям всю возможную помощь, чтобы следствие прошло быстро и наказание было неизбежным, заключил глава региона.

https://ria.ru/20250704/lager-2027200871.html

https://ria.ru/20250519/nasilie-2017759080.html

калужская область

боровский район

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происшествия, калужская область, боровский район, владислав шапша