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В Калужской области дети мигрантов надругались над девочкой
В Калужской области дети мигрантов надругались над девочкой - РИА Новости, 22.07.2025
В Калужской области дети мигрантов надругались над девочкой
В Калужской области двух детей мигрантов отправили в центр содержания несовершеннолетних за действия сексуального характера в отношении девочки, сообщил... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T14:16:00+03:00
2025-07-22T14:16:00+03:00
2025-07-22T15:38:00+03:00
происшествия
калужская область
боровский район
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл — РИА Новости. В Калужской области двух детей мигрантов отправили в центр содержания несовершеннолетних за действия сексуального характера в отношении девочки, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале. "Малолетние преступники помещены в центр содержания несовершеннолетних, их родители задержаны. Ведется следствие. Уверен в том, что правоохранители проявят максимальную возможную жесткость", — написал он. Шапша отметил, что родителей тоже задержали. Выяснилось, что они находятся на территории России нелегально."Попросил силовиков в рамках следствия особое внимание уделить тому, как родители преступников оказались в регионе. Кто помогал им оформлять документы. Кто предоставил работу, не проверив, соблюдают ли они все правила пребывания здесь", — добавил губернатор. По его словам, в Калужской области уже несколько лет ведется работа по искоренению незаконной миграции. За три года число мигрантов удалось снизить на 50,9 процента. Случай в Боровском районе показывает, что где-то система еще работает не оптимально, считает Шапша. Он подчеркнул, что его позиция остается принципиальной."Приехавшие в наш регион люди должны соблюдать каждую букву закона, а за его нарушение должна быть жесточайшая ответственность и к ним, и к тем, кто помог им сюда приехать", — заявил он. Власти оказывают правоохранителям всю возможную помощь, чтобы следствие прошло быстро и наказание было неизбежным, заключил глава региона.
https://ria.ru/20250704/lager-2027200871.html
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происшествия, калужская область, боровский район, владислав шапша
Происшествия, Калужская область, Боровский район, Владислав Шапша
В Калужской области дети мигрантов надругались над девочкой
Шапша: в Калужской области дети мигрантов надругались над девочкой
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл — РИА Новости.
В Калужской области двух детей мигрантов отправили в центр содержания несовершеннолетних за действия сексуального характера в отношении девочки, сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале
.
"Малолетние преступники помещены в центр содержания несовершеннолетних, их родители задержаны. Ведется следствие. Уверен в том, что правоохранители проявят максимальную возможную жесткость", — написал он.
По данным областного главка МВД, инцидент произошел в Боровском районе. Подозреваемые — местные жители, им девять и одиннадцать лет. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".
Шапша отметил, что родителей тоже задержали. Выяснилось, что они находятся на территории России нелегально.
"Попросил силовиков в рамках следствия особое внимание уделить тому, как родители преступников оказались в регионе. Кто помогал им оформлять документы. Кто предоставил работу, не проверив, соблюдают ли они все правила пребывания здесь", — добавил губернатор.
По его словам, в Калужской области
уже несколько лет ведется работа по искоренению незаконной миграции. За три года число мигрантов удалось снизить на 50,9 процента. Случай в Боровском районе показывает, что где-то система еще работает не оптимально, считает Шапша.
Он подчеркнул, что его позиция остается принципиальной.
"Приехавшие в наш регион люди должны соблюдать каждую букву закона, а за его нарушение должна быть жесточайшая ответственность и к ним, и к тем, кто помог им сюда приехать", — заявил он.
Власти оказывают правоохранителям всю возможную помощь, чтобы следствие прошло быстро и наказание было неизбежным, заключил глава региона.