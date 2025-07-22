Рейтинг@Mail.ru
Журналист заметил важную деталь в сегодняшнем поступке Зеленского - РИА Новости, 22.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 22.07.2025 (обновлено: 17:54 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/detal-2030650555.html
Журналист заметил важную деталь в сегодняшнем поступке Зеленского
Журналист заметил важную деталь в сегодняшнем поступке Зеленского - РИА Новости, 22.07.2025
Журналист заметил важную деталь в сегодняшнем поступке Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины, по сути, уничтоженное Владимиром Зеленским, было создано правительством США ради наблюдения за предоставленной... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T16:13:00+03:00
2025-07-22T17:54:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
чей боуз
руслан стефанчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025498000_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c5536490ce26ab2c588f7e1548bb1fa.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины, по сути, уничтоженное Владимиром Зеленским, было создано правительством США ради наблюдения за предоставленной финансовой помощью, указал журналист Чей Боуз в соцсети Х."Владимир Зеленский только что ликвидировал украинские антикоррупционные агентства НАБУ и САП. Они были фактически созданы США, чтобы не допустить кражу американских денег", — написал он.Во вторник, как сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк, Рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.Позднее Железняк сообщил, что законопроект с урезанием полномочий НАБУ и САП спикер Рады Руслан Стефанчук и Зеленский подпишут уже сегодня. Депутат также заявил, что зарегистрировал блокирующее постановление по указанному законопроекту.Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки сотрудники Службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП.
https://ria.ru/20250722/podarok-2030634046.html
https://ria.ru/20250722/guardian-2030627770.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025498000_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_bd1be1ff9ab5ca31bf7437dc108f25a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, чей боуз, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, страна.ua
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Руслан Стефанчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Страна.ua
Журналист заметил важную деталь в сегодняшнем поступке Зеленского

Боуз: уничтоженное Зеленским НАБУ создали США для слежки за своей финпомощью

© AP Photo / Pascal BastienВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины, по сути, уничтоженное Владимиром Зеленским, было создано правительством США ради наблюдения за предоставленной финансовой помощью, указал журналист Чей Боуз в соцсети Х.
«
"Владимир Зеленский только что ликвидировал украинские антикоррупционные агентства НАБУ и САП. Они были фактически созданы США, чтобы не допустить кражу американских денег", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
"Выпала возможность". Трамп сделал России неожиданный подарок
Вчера, 15:20
Во вторник, как сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк, Рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.
Позднее Железняк сообщил, что законопроект с урезанием полномочий НАБУ и САП спикер Рады Руслан Стефанчук и Зеленский подпишут уже сегодня. Депутат также заявил, что зарегистрировал блокирующее постановление по указанному законопроекту.
Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки сотрудники Службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
На Западе сделали мрачное заявление о Путине после угрозы Трампа
Вчера, 14:56
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЧей БоузРуслан СтефанчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныСтрана.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала