https://ria.ru/20250722/detal-2030650555.html

Журналист заметил важную деталь в сегодняшнем поступке Зеленского

Журналист заметил важную деталь в сегодняшнем поступке Зеленского - РИА Новости, 22.07.2025

Журналист заметил важную деталь в сегодняшнем поступке Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины, по сути, уничтоженное Владимиром Зеленским, было создано правительством США ради наблюдения за предоставленной... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T16:13:00+03:00

2025-07-22T16:13:00+03:00

2025-07-22T17:54:00+03:00

в мире

украина

сша

владимир зеленский

чей боуз

руслан стефанчук

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины, по сути, уничтоженное Владимиром Зеленским, было создано правительством США ради наблюдения за предоставленной финансовой помощью, указал журналист Чей Боуз в соцсети Х."Владимир Зеленский только что ликвидировал украинские антикоррупционные агентства НАБУ и САП. Они были фактически созданы США, чтобы не допустить кражу американских денег", — написал он.Во вторник, как сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк, Рада поддержала законопроект, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.Позднее Железняк сообщил, что законопроект с урезанием полномочий НАБУ и САП спикер Рады Руслан Стефанчук и Зеленский подпишут уже сегодня. Депутат также заявил, что зарегистрировал блокирующее постановление по указанному законопроекту.Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро позднее обыски подтвердило и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позже СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Об обысках со стороны СБУ в понедельник заявили также в специализированной антикоррупционной прокуратуре, отметив, что в рамках проверки сотрудники Службы безопасности Украины получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперации НАБУ и САП.

https://ria.ru/20250722/podarok-2030634046.html

https://ria.ru/20250722/guardian-2030627770.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, чей боуз, руслан стефанчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, страна.ua