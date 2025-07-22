https://ria.ru/20250722/delo-2030568366.html

СК завел дело после нападения на подростка в Балашихе

СК завел дело после нападения на подростка в Балашихе - РИА Новости, 22.07.2025

СК завел дело после нападения на подростка в Балашихе

Уголовное дело возбуждено после того, как группа молодых людей в Балашихе жестоко избила подростка, снимая все на камеру, сообщили в подмосковном главке СК РФ. РИА Новости, 22.07.2025

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2025-07-22T11:38:00+03:00

происшествия

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как группа молодых людей в Балашихе жестоко избила подростка, снимая все на камеру, сообщили в подмосковном главке СК РФ. "Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту избиения 17-летнего молодого человека (части 2 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что 17 июля на территории квартала Абрамцево Балашихи группа молодых людей в ходе конфликта избила подростка, снимая происходящее на видео. Впоследствии он обратился за медицинской помощью. Следователи выясняют обстоятельств инцидента и выявляют местонахождение участников избиения. Проводятся допросы, также планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела. Потерпевший был госпитализирован, сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников, добавили в подмосковной прокуратуре.

https://ria.ru/20250719/napadenie-2030148467.html

https://ria.ru/20250714/arest-2029124247.html

россия

балашиха

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, балашиха, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)