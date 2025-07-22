https://ria.ru/20250722/delo-2030568366.html
СК завел дело после нападения на подростка в Балашихе
СК завел дело после нападения на подростка в Балашихе - РИА Новости, 22.07.2025
СК завел дело после нападения на подростка в Балашихе
Уголовное дело возбуждено после того, как группа молодых людей в Балашихе жестоко избила подростка, снимая все на камеру, сообщили в подмосковном главке СК РФ. РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T11:11:00+03:00
2025-07-22T11:11:00+03:00
2025-07-22T11:38:00+03:00
происшествия
россия
балашиха
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как группа молодых людей в Балашихе жестоко избила подростка, снимая все на камеру, сообщили в подмосковном главке СК РФ. "Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту избиения 17-летнего молодого человека (части 2 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что 17 июля на территории квартала Абрамцево Балашихи группа молодых людей в ходе конфликта избила подростка, снимая происходящее на видео. Впоследствии он обратился за медицинской помощью. Следователи выясняют обстоятельств инцидента и выявляют местонахождение участников избиения. Проводятся допросы, также планируется назначение судебно-медицинской экспертизы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела. Потерпевший был госпитализирован, сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников, добавили в подмосковной прокуратуре.
https://ria.ru/20250719/napadenie-2030148467.html
https://ria.ru/20250714/arest-2029124247.html
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происшествия, россия, балашиха, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после нападения на подростка в Балашихе
СК: дело возбуждено после избиения подростка группой молодежи в Балашихе