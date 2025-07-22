https://ria.ru/20250722/delegatsiya-2030680007.html

Источник рассказал о турецкой делегации на переговорах России и Украины

Источник рассказал о турецкой делегации на переговорах России и Украины - РИА Новости, 22.07.2025

Источник рассказал о турецкой делегации на переговорах России и Украины

Турецкая делегация будет представлена на запланированных на этой неделе переговорах РФ и Украины в Стамбуле, рассказал РИА Новости высокопоставленный турецкий... РИА Новости, 22.07.2025

2025-07-22T17:38:00+03:00

2025-07-22T17:38:00+03:00

2025-07-22T17:41:00+03:00

в мире

россия

стамбул

украина

хакан фидан

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АНКАРА, 22 июл - РИА Новости. Турецкая делегация будет представлена на запланированных на этой неделе переговорах РФ и Украины в Стамбуле, рассказал РИА Новости высокопоставленный турецкий чиновник, знакомый с процессом. Турецкий глава МИД Хакан Фидан во вторник заявил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся в Стамбуле на этой неделе, Турция рассчитывает на продолжение диалога. "Будет представлена", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос , будет ли турецкая делегация представлена на переговорах в Стамбуле. РФ и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Помимо этого, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250722/peskov-2030593980.html

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в мире, россия, стамбул, украина, хакан фидан