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В США опубликовали документы об убийстве Мартина Лютера Кинга - РИА Новости, 22.07.2025
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05:44 22.07.2025 (обновлено: 06:20 22.07.2025)
https://ria.ru/20250722/cif-2030529888.html
В США опубликовали документы об убийстве Мартина Лютера Кинга
В США опубликовали документы об убийстве Мартина Лютера Кинга - РИА Новости, 22.07.2025
В США опубликовали документы об убийстве Мартина Лютера Кинга
Американские власти опубликовали около 230 тысяч страниц из документов, касающихся убийства активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга, включая ранее... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-22T05:44:00+03:00
2025-07-22T06:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Американские власти опубликовали около 230 тысяч страниц из документов, касающихся убийства активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга, включая ранее засекреченные материалы, заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард. "Директор Национальной разведки Тулси Габбард опубликовала более 230 000 страниц документов, связанных с убийством доктора Мартина Лютера Кинга-младшего (Мартина Лютера Кинга), в соответствии с указом президента Дональда Трампа", - говорится в заявлении ее ведомства. Документы содержат подробную информацию о расследовании ФБР убийства Мартина Лютера Кинга, включая потенциальные версии и внутренние служебные записки ФБР. Однако специалисты по биографии Кинга уже отмечают, что в документах нет почти никакой новой информации. Более того, материалы слежки ФБР за Кингом пока остаются засекреченными до 2027 года, так как суд ранее отказал минюсту США в публикации этой части документов ранее положенного срока. Кинг в 1964 году был удостоен Нобелевской премии мира за вклад в движение ненасильственного сопротивления расовой дискриминации в США. Он считается одним из самых влиятельных и уважаемых мыслителей в истории США. Активист был застрелен сбежавшим из тюрьмы преступником Джеймсом Эрлом Рэйем в 1968 году. Ранее администрацией Трампа были опубликованы рассекреченные документы об убийстве президента США Джона Ф. Кеннеди и его брата-политика Роберта.
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в мире, сша, мартин лютер кинг, тулси габбард, дональд трамп, фбр
В мире, США, Мартин Лютер Кинг, Тулси Габбард, Дональд Трамп, ФБР
В США опубликовали документы об убийстве Мартина Лютера Кинга

Нацразведка США рассекретила тысячи документов об убийстве Мартина Лютера Кинга

© РИА НовостиМартин Лютер Кинг
Мартин Лютер Кинг - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости
Мартин Лютер Кинг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Американские власти опубликовали около 230 тысяч страниц из документов, касающихся убийства активиста за права темнокожих Мартина Лютера Кинга, включая ранее засекреченные материалы, заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард.
"Директор Национальной разведки Тулси Габбард опубликовала более 230 000 страниц документов, связанных с убийством доктора Мартина Лютера Кинга-младшего (Мартина Лютера Кинга), в соответствии с указом президента Дональда Трампа", - говорится в заявлении ее ведомства.
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Документы содержат подробную информацию о расследовании ФБР убийства Мартина Лютера Кинга, включая потенциальные версии и внутренние служебные записки ФБР. Однако специалисты по биографии Кинга уже отмечают, что в документах нет почти никакой новой информации. Более того, материалы слежки ФБР за Кингом пока остаются засекреченными до 2027 года, так как суд ранее отказал минюсту США в публикации этой части документов ранее положенного срока.
Кинг в 1964 году был удостоен Нобелевской премии мира за вклад в движение ненасильственного сопротивления расовой дискриминации в США. Он считается одним из самых влиятельных и уважаемых мыслителей в истории США. Активист был застрелен сбежавшим из тюрьмы преступником Джеймсом Эрлом Рэйем в 1968 году.
Ранее администрацией Трампа были опубликованы рассекреченные документы об убийстве президента США Джона Ф. Кеннеди и его брата-политика Роберта.
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В миреСШАМартин Лютер КингТулси ГаббардДональд ТрампФБР
 
 
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